PS5 7月抽籤｜PlayStation 5主機雖然仍然一機難求，不過明顯供貨量開始提高，市場上炒價亦開始回落，加上就到暑假，愈來愈多大作推出，機迷最佳時候入手吧。今次PlayStation以及Log-On搶先推出抽籤活動，而且不同套裝以供機迷選擇。



7月7日更新PlayStation HK抽籤連結。



今次有多個PS5套餐以供玩家抽籤選購（林勇攝）

👇👇7月PS5抽籤詳情👇👇

今次如無意外，PlayStation HK將會推出與Horizon bundle的PS5版本。

AEON PS5抽籤詳情



AEON今次又再有PS5主機俾各位顧客抽籤購買

登記日期: 即日至7月17日23:59

日期: 7月18日

取貨日期: 7月底 (確實日期將會另行通知)

取貨地點可選擇AEON STYLE黃埔、AEON STYLE 旺角、AEON STYLE 油塘、AEON荃灣店、大窩口店、荔枝角店、九龍灣店、屯門店及九龍城店

👉PlayStation 5 主機 (附額外DualSense™ 無線控制器 - 午夜黑)

👉PlayStation 5 主機 Horizon Forbidden West 套裝

蘇寧SoClub會員限定 –登記抽籤PS5



新一輪蘇寧SuningPS5抽籤登記又來了，只要是蘇寧SoClub會員，即可參加今次活動，成功中籤者即可入手PS5主機。

PS5登記抽籤活動詳情：

抽籤產品：PS5光碟版主機（建議零售價:$3980） + PULSE 3D 無線耳機組 - 午夜黑 (建議零售價:$798)

登記時間：即日 至7月18日23:59

抽籤連結 ：https://bit.ly/38LLTs8

（請先下載「香港蘇寧」app，在app內先登入，然後再按登記連結就可以跳轉到app內登記）

參加資格：參加者必須為蘇寧 SoClub 會員，方符合抽籤資格。

中籤安排：獲得優先購買資格會員將於結果公佈（7月21日）收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。如中籤會員未能於指定日子內到所選的取貨地點購買，將被視為放棄預訂，不設留貨安排。

👇蘇寧SoClub會員限定抽籤PS5步驟👇

今次數碼版PS5主機再度推出，如想入手就要好好把握今次機會。（林勇攝）

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就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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👉PS5主機護殼、新色DualSense手掣開箱｜教你如何換殼、鴛鴦色最型

有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk

AEON PlayStation 5 主機

👉PlayStation 5 主機 (附額外DualSense™ 無線控制器 - 午夜黑)

👉PlayStation 5 主機 Horizon Forbidden West 套裝

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤（App登記限定）（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）