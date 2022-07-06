Diablo Immortal暗黑破壞神不朽首月進帳逾3億 鬧得越勁課得越多｜手機遊戲和傳統家用 / PC遊戲之間的競爭、手遊的課金抽蛋而最近備受全球關注的風頭躉當然就是《Diablo Immortal》暗黑破壞神不朽，遊戲本身的製作和玩法受到肯定，但就因為誇張的吸金手法和pay 2 win設計飽受玩家評擊。不過風評和遊戲收益往往並非成正比，最近就有外國網站統計《Diablo Immortal》上市收月營收。



上市首月輕鬆賺每日進帳100萬美元以上

根據外國統計網站Mobilegamer.biz的數據，Diablo Immortal《暗黑破壞神：不朽》上架30日後，在計算iOS和Android平台抽成之後的累計收入達到了4898萬美元（約3億8千萬港元）；值得一提是這僅計算了手機版的課金額，PC版方面的課金額則未能有相關數字（這點和《原神》頗為相似），因此遊戲實際的營收數字肯定更高。

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下載量方面，遊戲上線首週下載次數為685萬次，到7月3日增加到1035萬次。儘管遊戲自上架以來就一直備受爭議，網上評論和意見也一面倒批評遊戲的吸金手法，但看這些聲音並無阻遊戲發大財。相比之下，同期推出的Apex Legends M首月營收只有1120萬美元左右。

雖然月賺5千萬美元已是很標青，但和課金榜之霸王者榮耀、PUBG Mobile等平均每月2億美金比起來還是有差距

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遊戲的中文版將於7月8日推出，現時已可預先下載PC版本。華文網路上經常半開玩的說台灣玩家都是盤子（類似廣東話肥羊的意思），而中國內地也肯定不乏喜愛Diablo系列的有錢玩家，相信遊戲中文版推出之後肯定會再大賺一波。

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