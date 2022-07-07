蘇寧《年中感謝祭》優惠｜TCL 55吋4K電視半價　20件劈價產品推介

減價優惠｜蘇寧門市和網店推出《年中感謝祭》，在 7 月 8 日～21日，一連14日都有人氣家電和電子產品，以優惠價推出，包括 iPhone 13 Pro﹑Samsung Galaxy Tab S8﹑LG 48吋 4K OLED 電視等，更可以使用消費券合併消費。



蘇寧《年中感謝祭》

今次的優惠活動分開門市和網店，門市優惠低至49折，網店優惠低至6折，而且只要在門市用八達通、AlipayHK或WeChat Pay HK支付，或在網店輸入優惠碼「CVS50」領取優惠券，就可以消費滿 $2000 再即減 $50。

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網店每3日推出一次限量優惠，每期第一日的 10am 開搶，包括 iPhone 13 Pro 128GB減 $300﹑TCL 55吋 4K 智能電視減 $3,290﹑Samsung 200W 2.1ch Soundbar 減 $1,231，即點以下圖片睇準時機搶心水產品：

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