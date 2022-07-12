騰訊2022年暑假未成年人限玩日曆未有額外遊玩時間｜暑假將至，經過一整個學年後學童都期待能在暑假期間好好遊玩放鬆一下。不過內地早已向未成人推行嚴格的遊戲時間限制措施，中國未成年人無法隨心所欲地暢玩遊戲；而內地遊戲龍頭騰訊最近就公開了暑假期間可遊玩遊戲的時間表。



僅星期五、六、日可各玩一小時 整個暑假合共僅21小時

騰訊遊戲最近發布了2022年暑假期間未成年人可遊玩網路遊戲的日曆；據該日曆顯示，未成年人在7月11日起到8月尾期期間，僅能在星期五、六、日晚上8時至9時登入遊戲，意即整個暑假合計只能遊玩21個小時。

值得一提是內地按內地去年開始推行的《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，要求限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，便正正是每週五、六、日的晚上8時至9時；換言之整個暑假根本就沒有給未成年人增加可遊玩的時間，和平時上學日子沒有分別，放長假也不能多玩一會。

暑假期間未成年人限玩的日曆，但其實和平常根本沒分別

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即睇騰訊2022年暑假未成年人限玩日曆 未有額外遊玩時間：



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不過一直以來內地網民都會用各種辦法來繞過這些限制，例如找家人代表為「刷臉」，或者在第三方平台租借帳號來遊玩等等。而對此騰訊也祭出了新招，將推出「限時、限遊戲、限設備」的人臉識別功能，針對懷疑向未成年人租售的第三方平台帳號開啟；觸發此功能後帳號必須在規定時間內在以首次觸發人臉識別功能的人臉來完成驗證，否則帳號就會受到限制。

內地的未成年人在玩網路遊戲經常都會借家人的臉來通過實名認証（網路圖片）

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騰訊亦指出凡疑似由未成年人操作的成年人帳號登錄和儲值環節，都將觸發此人臉識別系統；亦會在暑假期間「全天巡航」，管控未成年人借家長帳號偷玩遊戲的情形。

對此中國以外的網民大都是全力嘲諷，又表示「成年人也應該限制一下」，不分年齡都應該遠離手遊戲「電子毒品」，而內地則有網民表示，最慘的大概是剛過了高考卻還沒滿18歲的高中生，想在暑假多玩一下遊戲放鬆都不行。

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