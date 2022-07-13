動漫節｜2022年第二十三屆香港動漫節將於7月29日至8月2日一連五日舉行，今天（7月13日）大會舉行記者招待會，發表了一部份動漫節期間的參展攤位、會場活動及限量精品，以下摘錄發布重點讓大家搶先睇今年動漫節有咩好玩好買好睇。



入場注意去灣仔站定會展站

現時防疫措施比去年有所放寬，入場人數放寬至容納量的85%，有望可以減少排隊時間。同時因應沙中線通車，現時有灣仔站和會展站兩個地鐵站可以前往會展，因而亦會有兩條人龍。現時仍未有明確的入場安排及排隊路線，預定兩條人龍會在鷹君中心匯合再通往會展。不過在動漫節的一個星期前會有書展，到時可以實際考察一下入場情況。

還有不到一個月就是一年一度的動漫節了

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玩具、周邊精品繼續多 必搶暗黑柯柏文、戰損版Iron Man

提到動漫節一樣重點就是搶於會場限定發售的精品和玩具，在今次記者會中也公開了一部份值得注目的新玩具，例如有全球限量1800隻的鐵機巧暗黑柯柏文、DLX Iron Man Mark43戰損版、千值鍊的蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙透明版Morale Miles等。另外Medialink、Ani-One等動漫代理品牌也會發售《咒術迴戰》、《排球少年》等人氣動漫的周邊精品。不論你是動漫迷、特攝迷還是玩具迷在今屆動漫節都不怕無嘢買。

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動漫電玩節潮玩元宇宙 vTuber及NFT撐場

今屆動漫節的主題是「潮玩元宇宙」，連入場門票都有限量NFT版發售；大會和Ucollex及本地設計師Winson Ma合作，推出5款「潮巨匠」NFT門票，每款限量2000 張，售價為港幣150元。而附送的NFT公仔則可以在官方app上瀏覽及互動。

相信大家對NFT公仔都未必太關心，但這張門票的重點是持有人可以經特別通道「1B通道」進場，1B通道每日早上10:30開啟，換言之可將此NFT門票理解為「買Fast Pass送NFT」；如果不介意用錢換排隊時間，或者想要盡早入場搶限量精品玩具，可以考慮要不要購入這張NFT門票。

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另外是今年同樣有實名抽頭籌優先入場，每日有300個名額，需要用官方App來抽。登記日期為：2022年7月14日至7月22日，被抽中者將收到經app發出的入場編號二維碼，憑碼於展期內指定時間到會展報到入場。

不想買NFT門票又不想排隊的話可試試抽頭籌

同時為響應元宇宙作為虛擬世界的主題，大會邀請了多位虛擬偶像vTuber作嘉賓直播演出，包括來自彩虹社NIJISANJI的Fulgur Ovid、Uki Violeta、久遠たま、雲母ミミ和杏仁ミル，另外還會邀請望月露娜、如月瑠美等香港本地vTuber參加舞台活動。

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