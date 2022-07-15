iPhone 14將被炒爆？｜全球果迷都期待 Apple 年尾發布會的 iPhone 14，除了買來自用外，更有一班炒家虎視眈眈。分析師郭明錤最近在 Twitter 上透露，預計 iPhone 14 的需求量會比 iPhone 13 更高，這意味住有機會有更好的炒賣空間。



iPhone 14 有得炒？

郭明錤在 Twitter 表示，手機零售商﹑炒家都看好 iPhone 14 系列，更認為需求會比 iPhone 13 系列多，原因是在 5G 市場沒有華為與 Apple 競爭，令 Apple 可能獨霸中國高階手機市場。眾所周知，每次 iPhone 推出能炒得起，很大程度都是中國需求使然，因此如中國對 iPhone 14 系列需求大的話，也幾乎可以說到時必然有炒賣空間。

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iPhone 14系列有新顏色選擇

iPhone 14 已經被爆出很多消息，包括將有 4 款：iPhone 14﹑iPhone 14 Plus﹑iPhone 14 Pro﹑iPhone 14 Pro Max，而且兩款 Pro 機將改成手打孔設計，沒有「M字額」。另外，郭明錤也曾爆料 iPhone 14 將加入新顏色，類似金色的設計難道會成為今年炒價最高的機款？

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