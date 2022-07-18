Nothing Phone(1)抵港｜期間限定店優惠　Ivy、Gao@Collar都撐場

Nothing Phone (1) 上市｜Nothing 旗下首部手機憑藉獨特的透明設計以及功能，於科技界、時尚界都引起不少注意。

而在今日（7 月 18 日），Nothing Phone (1) 就正式開始在港開售，除了邀得 ViuTV 新女團 Collar 成員造勢，更在尖東擺下 Pop-Up Store 期間限定店讓 Fans 即時出機。



Nothing Phone (1) 正式抵港、Collar 成員都讚

Collar 成員蘇雅琳（左）、沈貞巧（右）以及 CSL Mobile Limited 市場營銷總裁林國誠先生（中）（鄭子峰 攝）

與上年度的 ear (1) 無線耳機一樣，CSL Mobile 依然是 Nothing Phone (1) 的獨家合作電訊商，而在今日的上市發布會，他們就邀得女團 Collar 成員蘇雅琳（Ivy）及沈貞巧（Gao）出席，並率先分享了一些試用心得。

期間限定Pop-Up Store 優惠、買機再送精品

除了早前已經公布的 csl、1O1O 上台出機優惠之外，即日起至 7 月 31 日期間，Nothing 方面在尖東 K11 MUSEA 就開設了 Pop-Up Store，除了供公眾、Fans 試玩 Nothing Phone (1) 及 ear (1) 之實機之外，更可以即場以＄3,699 原價出機，而在 Pop-Up Store 出機，更可以獲贈額外的 Nothing 充電器（價值＄279）以及限量 T-Shirt（價值＄299）。

csl. X 《香港01》 － Nothing Phone (1) 獨家直播試玩會

想在出機前更了解 Nothing Phone (1)？未必一定要到 Pop-Up Store 試機的，在 7 月 18 日晚，我們《香港01》科技玩物就會聯同 csl. 舉行 Nothing Phone(1) 的線上直播試玩活動！

屆時除可以即時做更詳細示範以及解答用戶疑問，參與直播更有機會獲得期間限定的出機優惠，甚至可以贏得 Nothing Phone(1) 以及 ear(1) 無線耳機！