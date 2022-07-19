消費券轉會｜7月23日就是2022年消費券計畫（第二階段）轉會登記／新登期最後限期，馬上為你整合6大平台的優惠及轉會著數。此外，究竟你是否需要重新登記？如果想轉用另一個電子支付平台領取消費券，又有甚麼手續要做？



消費券第二階段 6 大支付工具優惠、用戶獎賞一覽

【PayMe消費券優點｜更新13項新優惠】

滙豐PayMe用戶領取第二期消費券，將可獲多項優惠，在餐飲方面，於麥當勞購買滿35元或以上，可獲5元折扣優惠券；星巴克購買滿80元或以上減15元；Paper Stone Bakery購物滿35元或以上減10元。成功登記／轉會用PayMe消費券，可抽獎贏取Tesla Model 3電動車。近日更追加了13項包括：食／玩／買的新著數，當中最吸引可能是HKTVMall 買$300減＄100。

+ 8

👉iPhone變慢｜5大跡象顯示手機藏嚴重問題｜發現這一點或已被監控

【BoC Pay消費券｜優點+優惠】

BoC Pay可在香港7萬個實體和網上商店消費，目前最吸引優惠是友和PS5 5折﹑Switch OLED 37折及iPhone 13 128GB 3折的優惠。

+ 1

【Tap & Go 拍住賞消費券｜優點+優惠】

Tap & Go 拍住賞最實用就是可直接當成電子 Mastercard 信用卡、連結Apple Pay使用，絕大部分的香港實體店、網店都支援。如成功領取第二期消費券，有機會換領Edan限定csl 5G本地流動數據SIM卡和1套限量版「Edan 收藏套裝」，更可以有機會抽到Mirror演唱會門票2張，Mirror Fans更加要用。

【八達通消費券｜優點+優惠】

八達通商戶有超過15萬個消費點，如想將消費券用於日常小額消費、交通開支，八達通是6個消費券平台中最適合你的一個。相反因為有$3000上限，不利大額消費及網購……（想知更多）

【WeChat Pay消費券｜優點+優惠】

WeChat Pay HK在apm、奧海城、新城市廣場、將軍澳中心、荃新天地、屯門市廣場、V city及YOHO MALL有消費優。 登記／轉會用戶額外可獲4次加碼消費券抽獎機會，最高可抽價值$88加碼消費券。

+ 1

【AlipayHK 消費券｜優點+優惠】

AlipayHK有超過10萬間商戶提供服務，於港鐵、九巴都能使用交通二維碼支付。登記更可抽限量「Kaho x MC Frenemy Live 2022 演唱會 VIP 門票」及專屬後台見面合照。

👉香港動漫節2022懶人包｜防疫要求一文看清／NFT門票免排隊掃筍貨

👇👇領取消費券電子支付平台追加至6間網上｜登記消費券第二階段「轉會」10步流程

市民亦可以自由選擇轉會至其他平台，👇👇 按圖放大看消費券第二階段「轉會」圖文流程👇👇👇了解更多……（消費券第二期｜轉會登記10步實測 比首次登記複雜、45分鐘須完成）

+ 6

👇👇領取消費券電子支付平台追加至6間｜發放時間、轉會方法等 8個Q&A👇👇

1. 第二階段消費券的金額為多少？ 第二期消費券的金額為＄5000，惟仍需要分 2 期收取（八達通仍須分 3 期） 另外，如果在 2022 年 6 月 13 日前成為「合資格人士（見問題3）」的永久性居民，同樣可以取得第一期的＄5000消費券，即前後總額達＄10,000。 2. 第二階段消費券可用甚麼支付工具收取？ 可用於收取第二期消費券的工具包括： －Tap&go 拍住賞 －WeChat Pay －AliPay －八達通 －BocPay* －PayMe* (*為第二期消費券新增) 3. 哪一類市民合資格獲發消費券？ 2022年6月13日或之前年滿18歲以及 －香港永久性居民（可獲發全額共＄10,000 消費券） －持有《前往港澳通行證》(俗稱「單程證」)及有效《香港居民身分證》之香港居民（可獲發全額共＄5,000 消費券） 4. 哪一類市民將不合資格獲發消費券？ －若在 2019 年 6 月 18 日至今年 6 月 12 日期間，沒有特別原因而長期不在香港人士，將不獲發消費券 －同時，若曾以永久性離開而提早申領強積金，亦不能領取今次消費券。 5. 如要轉用支付工具收取第二階段消費券，要進行甚麼手續？ 市民需要在 6 月 23 日至 7 月 23 日期間到政府網站或專屬服務中心作登記「轉會」 6. 如不改用其他支付工具收款第二階段消費券，需要進行登記嗎？ 如果打算使用與收取第一階段消費券時同樣的工具收款，則不需要另外登記，在消費券發放時會自動注入同一戶口。 7. 若使用八達通以外的工具收取，第二階段消費券發放時間為？ 若使用Tap&go 拍住賞、WeChat Pay、AliPay、PayMe、BoC Pay 收取第二階段消費券，將分兩期發放： －第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放； －第2期＄3000將會於 10 月 1 日發放。 8. 若使用八達通收取，第二階段消費券發放時間為？ 若使用八達通收取第二階段消費券，將分三期發放： 第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放； 第2期＄2000將會於 10 月 1 日發放； 第3期＄1000 則待市民「合資格消費」累積總額不少於4,000元，於下一個月的 16 日發放



👉哥斯拉人妻事件｜港台KOL：重點非女性不懂玩具｜網民讚一語中的