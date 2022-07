Nothing Phone (1) 直播試玩會精華重溫、把握最後機會贏獎品

Nothing Phone (1) 直播試玩精華重溫|Nothing 旗下首部智能手機發布後極速來港上市,而在買機之前,不少用家都對這部新作有濃厚興趣,未能親身上手試?我們《香港01》Hashtech 科技玩物頻道日前就夥拍 csl 舉行了線上直播試玩會,在網上與大家一同試玩這部型格與功能兼備的 Nothing Phone (1)。



Nothing Phone (1) 玩法多、主持實時講解兼試玩

HashTech 編輯 Aaron 以及請來美女 YouTuber 煲仔一同示範(陳葦慈 攝)

今次的《HashTECH x csl 5G - NOTHING Phone (1) 直播試玩會》有科技玩物的編輯 Aaron 以及請來美女 YouTuber 煲仔一同示範、試玩 Nothing Phone (1) 的設計與功能,從機身手感、講到 Nothing Phone (1) 機背上作為賣點的 Glyph Interface 閃燈介面。

+ 1

Aaron 更即場以 Nothing Phone (1) 的 5000 萬像素鏡頭搭配 Glyph 補光燈為煲仔拍攝人像照片,效果出眾、即使直出 IG 都沒有投訴!

👇👇👇csl x Hashtech Nothing Phone (1) 試玩直播足本重溫👇👇👇

而在試玩 Nothing Phone (1) 之餘,csl 方面亦為觀看直播的《香港01》讀者提供了獨家的網店出機優惠,在 csl 上台出機更可以與享有過千元的禮遇,優惠期有限,有意出機的朋友就要把握機會啦!

把握最後機會、贏 Nothing Ear(1) 無線耳機

今次的直播試玩會還有一個有獎問答遊戲,由即日起至 7 月 21 日 23:59 期間,各位讀者依然可以進入《01空間》內參與,只需要回答 3 條有關 Nothing Phone (1) 直播試玩會內容的問題,而答案又夠誠意的讀者,將可以獲得 Nothing 旗下另一皇牌產品 - 真無線耳機 Nothing ear (1)!名額更有 5 個,想知答案的話還不快快重溫節目內容?

HashTECH x csl 5G - NOTHING Phone (1) 直播試玩會有獎遊戲參加連結