外國媒體發布2022上半年歐洲地區遊戲銷售統計 PS5銷量大跌4成半｜外國遊戲行業資訊網站「gameindustry.biz」最近發表了關於整個歐洲在2022上半年有關遊戲銷售情況的數字及走勢，其中較觸目是Sony的新一代遊戲主機PlayStation 5 PS5的銷量下跌了四成有多。



PS5銷量大跌4成半 最暢銷遊戲是Elden Ring艾爾登法環

今次公開的數據中比較值得注目的是PS5主機銷量大為下跌，比去年同期i.e. 2021上半年相比減少約44%；當然這並不能完全說是需求下跌，文章裡亦提到銷量下跌的主要原因亦然是PS5的供應量現時仍是嚴重不足。那邊廂Xbox Series X / S則持續造好，主機銷量比去年同期上升了約9%；而已經上市超過5年的Switch銷售仍然在增長，在歐洲的銷量比去年同期增加了約7%。不過雖然PS5和Xbox Series X / S的銷量在2022年此消彼長，Sony的主機目前仍為歐洲佔有率第二高，次於第一位的任天堂，領先於微軟Microsoft。

XS最近多次銷量告捷，越來越威脅Sony系主機的主導地位

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同報導中還公布了2022上半年在歐洲地區最暢銷的20款遊戲（實體及下載版合計），今年大熱的《Elden Ring》艾爾登法環勇奪冠軍；推出多年仍然持續銷暢的傳奇遊戲GTA5則排在第4位。

即睇2022上半年在歐洲地區最暢銷遊戲Top 20：



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2022上半年在歐洲地區最暢銷遊戲Top 20：



【第20位】 Just Dance 2022



【第19位】 Far Cry 6 極地戰嚎6



【第18位】 Call of Duty: Vanguard 決勝時刻：先鋒



【第17位】 Big Brain Academy: Brain vs Brain 靈活腦學校 一起伸展大腦



【第16位】 Assassin's Creed: Valhalla 刺客教條：維京紀元



【第15位】 Minecraft: Nintendo Switch Edition



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【第14位】 F1 2022



【第13位】 NBA 2K22



【第12位】 Kirby and the Forgotten Land



【第11位】 Mario Party Superstars



【第10位】 Nintendo Switch Sports



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【第9位】 Red Dead Redemption 2 碧血狂殺2



【第8位】 Mario Kart 8: Deluxe



【第7位】 Gran Turismo 7



【第6位】 Horizon: Forbidden West 地平線西域禁地



【第5位】 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 樂高星球大戰：天行者傳奇



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【第4位】 Grand Theft Auto 5 俠盜獵車手V



【第3位】 Pokémon Legends: Arceus 寶可夢傳說 阿爾宙斯



【第2位】 FIFA 22



【第1位】 Elden Ring 艾爾登法環



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