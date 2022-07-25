MIRROR演唱會入場重溫，Apple Music、Moov、KKBOX等網上串流歌單｜MIRROR演唱會由今日開始於紅館舉行，各位鏡粉準備好了嗎？MIRROR首次進軍紅館，當然入場前一定要好好重溫MIRROR數年以來的作品...今次就為大家帶來Apple Music、moov、KKBOX及Joox等多個網上串流平的歌單，入場前一定要狂煲。



《WE ARE》、《Warrior》、《BOSS》、《All in One》等MIRROR人氣作品，相信各位鏡迷都已經耳熟能詳吧，「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 」MIRROR首次於紅館舉行演唱會，鏡迷們當然更需要花更多時間去重溫MIRROR多年以來的作品才入場，更加會投入！Apple Music、moov、KKBOX及Joox等多個網上音樂串流平台官方亦推出了MIRROR歌單，大家快快bookmark。

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MIRROR首次於紅館開演唱會，入場前當然要好好「溫書」。（資料圖片）

各大音樂串流平台都有各自優點，如Apple Music的MIRROR歌單對應空間音訊（Spatial Audio）連杜比全景聲格式，只需要利用AirPods (第３代)、AirPods Pro、AirPods Max 以及一系列 Beats 裝置包括 Beats Fit Pro 等，享受環迴音響體驗和身歷其境的環繞感；moov則對應24bits HiFi高清格式，對音質有要求的鏡迷亦可選擇。

👇👇Apple Music歌單一覽連結

👇👇moov歌單一覽連結

👇👇KKBOX歌單一覽連結

👇👇Joox歌單專頁連結

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