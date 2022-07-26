日本網媒指批評Switch性能差是不公道 機迷網民熱議:唔滿意咪玩PC｜日本Yahoo新聞最近發表了一篇文章討論「Nintendo Switch」主機的硬體性能問題，引起機迷和網民熱烈討論。



Switch除硬件性能外的確多優點 但文章被指偷換概念

日本Yahoo新聞昨日刊出題為「Switch性能真的差嗎？遊戲主機真正追求的價值」（「Switchは性能が低い」はホント？ ゲーム機に求められる本当の価値」）；內文首先提到現時許多玩家對Switch的批評都是其「硬件性能不足」，而文章作者認為這個批評有欠公允。

然後作者提出其見解，首先指出Switch最初的定價是29980日圓，和同世代的PS4最初定價39980日圓相比便宜許多；既然本來就有價格差距，那麼效能上有差別亦是正常，「就如10萬日圓的電腦性能會比5萬日圓的好」（5万円のパソコンより10万円のパソコンの方が良い性能）一樣。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a136bc8b20bafa715117aa6b98a3c0f8f1cbb270

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另外作者也認為「硬件性能」只是遊戲主機性能的「一部份」，然後指出Switch主機可作為手提遊戲機的特點是其他遊戲主機所沒有的，批評Switch的性能差，就如同批評PS5「因為不能帶出街玩所以性能差」一樣是不公道的。

文章刊登後引起機迷及網民熱烈討論，有人認為「批判Switch的人去玩PS5或PC不就好了，不然就乖乖等到Switch Pro推出」；但更多的聲音指出文章作者偷換概念，「將硬件性能的比較帶去兩部主機的全方位比較」，亦有人提到以初期價格來比較兩部主機同樣不公平，因為PS4在2013年初發、到Switch發售時已是PS4 Pro和Slim的時代，而PS4 Slim的定價與Switch幾乎相同。

到PS4 Slim時售價已和Switch差不多。

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還有留言直接指出「文章的標題寫著Switch性能真的差嗎，但內文就以Switch的可攜性比PS4/5好來帶出其優越性，那麼以同樣的論述方式，是不是可以說手機有GPS定位能玩Pokemon Go所以性能就比Switch好、3DS有裸眼3D而Switch沒有所以Switch的性能就比3DS差了」。

另外也有留言指Switch的硬件性能已是局限遊戲開發和移植的程度，像是鬼滅之刃的Switch版為何遲那麼多才推出，就是因為需要時間來優化遊戲以遷就Switch的性能；Dark Souls系列也只有第一代推出了Switch版。薩爾達傳說的新作（荒野之息2）之所以一再延期，也有可能是因為主機的性能跟不上開發想要的效果。

用Switch玩Monster Hunter Rise會lag（尤其是連線時），相信有玩的都已玩到慣了

其實上面提到的見到基本上都是機迷間的常談，主要是「客觀描述事實」和「用家如何選擇」的分別；要不要買一部主機，硬件性能當然不是唯一因素，像原文提到Switch的可攜性，以及最重要的遊戲陣容都是玩家應該考慮的地方。但就算Switch有再多的其他長處和優點，但其硬件性能低仍然是客觀事實，這個批評（或者說評價）沒有半點不公平的地方。

追求便攜性就揀Switch，追求畫面就PS5或PC，兩者可以沒有衝突。

不過話說回來，其實PS4亦已經是上一世代的主機，固然它和Switch運行同一款遊戲時的效能表現會較好，但是若要用來玩最近的3A大作或3D遊戲時其性能也往往是力有未逮、只能以30FPS的影格速率運行了。畢竟都已是2022年，還不能以60FPS運行遊戲實在不能說是個好的體驗；而可做到穩定60FPS的PS5目前仍然嚴重短缺，在目前顯示卡價格逐步回落的當下，若不考慮便攜性，組裝Gaming用的電腦或許是最好的選擇。

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