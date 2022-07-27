PS4《熱血三國志》中文版簡評：趣味動作小品 可連線遊玩加分｜經典遊戲系列「熱血」（國夫君）系列的新遊戲《熱血三國志》的中文版已經推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



熱血人物演繹三國志 多處致敬吞食天地II

以熱血系列的「國夫」、「五代」、「豪田」等經典角色來重新演繹三國志。遊戲是像素風格的橫向過版動作，有拳、腳、投技和武器等攻擊方法。攻擊命中敵人後可累積氣力值，儲滿氣就可以使出必殺技。另外打倒敵人和搭取道具累積足夠計略值之後可發動「計略」，是效果強力的技能，如最早獲得的計略「火計」就是全畫面的大範圍攻擊，可一口氣掃蕩敵人。

熱血系列人物演奏三國志角色是毫無遺和。

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+ 8

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要評的話其實遊戲的動作系統稍為有些粗疏，攻擊和移動都有些僵硬，早期而言操作會有少許綁手綁腳的感覺，尤其是早期招式不多、攻擊方法少，對於懂得防禦玩家攻擊的敵人很難有快速的處理方法，頗為惱人。

不過相對地遊戲以橫向遊戲而言內容算是豐富，有升級、配點和裝備等RPG系統，以外隨著升級賺錢和去到更多城池之後能夠購買多種新招式技能，拳、腳和武器都有多種招式可用，到招式多了之後就能使出各種華麗的連技。

使用計略有cut-in，都幾有型

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遊戲在各個地方都十分致敬經典過版動作遊戲《吞食天地II 赤壁之戰》，包括各種攻擊動作、捉起敵人之後可將其投擲出去造成範圍攻擊，以至連遊戲在本篇以外還搭載了一個彷《吞食天地II》的過版模式，還可以添加當年CRT屏幕的間線效果。

熱血版吞食天地2

最值得一讚是本作可以連線協力，在主線很早期就能解鎖連線遊玩，最多可以4人協力；能重溫當年「恐龍快打」、「吞食天地」般和朋友一起打橫向過版的感覺。

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總結：輕鬆玩、找回憶不錯



本作屬於小品遊戲，如果正在找一些可以輕鬆遊玩、隨手打兩打又能隨時放下的遊戲，又或是《熱血》系列或吞食天地等橫向動作遊戲的Fans的話，屬於可以一玩的作品；但如果是追求畫面等官能享受又或《尼爾: 自動人形》、《Devil May Cry》般的高階動作操作手感的話，就未必能滿足到你了。



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