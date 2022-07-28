Apple Music「Up Next 潛⼒之星」由全球各地的⾳樂編輯團隊每⽉精選，旨在為不同地區、語⾔或類型的⾳樂單位聚焦更廣闊舞台和更多機會。最新⼀位「Up Next潛⼒之星」，由⼈氣不斷上揚的香港獨立創作歌⼿ Merry Lamb Lamb 獲選，剛於 6⽉發⾏的⾸張個⼈專輯《GENESIS》，獲評為褪去少女味、以 Techno 展現更成熟電⼦曲風的⼀張專輯。而且她們更是利用Mac及iPad Mini來協助創作，非常方便。



以電⼦⾳樂為創作基底的 Merry ⾃ 2016 年開始發表作品，視⾳樂為抒發情緒、剖析思想的創意⼯具。她的創作靈感卻是來⾃⽣活⽇常的四⽅⼋⾯，Merry 指《GENESIS》中⽂稱作「始」，即新的開始，整張專輯有⼀種旅程的感覺。⾳樂會與專輯⼀樣，也會是⼀場旅程般的體驗，然⽽有了 STAYHOMEKIDS.TV 的創作影像，整個體驗將會非常不同。

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Apple Music Up Next潛⼒之星Merry Lamb Lamb

Merry 很多時利用 iPad mini 上使⽤ KORG 出品的《iKaossilator》app，利⽤當中不同的 plug in即席彈奏，碰撞出意想不到的聲⾳。Merry 非常欣賞其即時性，她覺得iPad mini ⽅便輕巧的尺⼨，讓她可以在街上或坐⾞時即興記錄聲⾳，以及 jam 出⼀些⾳樂 demo。

Merry喜愛隨身攜帶iPad Mini創作音樂

於製作⾳樂及演出時，Merry ⽤上配備 M1 Pro 14 吋 MacBook Pro 作為中央⼤腦，操控DAW (digital audio workstation)，以匯合和處理不同來源的聲⾳檔案。

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Merry ⽇常習慣亦會使⽤「錄⾳機」app，即時錄製港鐵⾞廂中間接駁位的⾦屬磨擦聲、朋友之間的尋常對話，以及⾃⼰⾃然⽽然地哼唱的旋律，然後 Airdrop 到 Mac 進⾏後期製作，出乎意料地變了歌曲的組成元件。為製作穩定⾼清影像，⿓使⽤M1版iPad Pro ，連接 TeenageEngineering 的 OP-Z 多媒體合成器，並配合iOS-only 的 app《OP-Z》，即時呈現和控制與聲⾳互動的視覺。作為短⽚及錄像導演的他，亦甚為欣賞 iPad Pro M1 上的LiDAR 感測器，可以輕易捕捉了市⾯的⽣活⽇常風景，拍出多段 3D 影像數據，更可轉換成不同數據的檔案和影⽚，置入到《GENESIS》⾳樂會。

龍使用 LiDAR 感測器拍下雜貨店的 3D 影像數據

Merry Lamb Lamb《Genesis》專輯演唱會

⽇期：2022 年 8 ⽉ 6 ⽇ 晚上⼋時

地點：⻄九⽂化區藝術公園 ⾃由空間⼤盒 The Box Freespace

票價：$320

