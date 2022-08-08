消費券第二期／消費券2022｜$2,000 消費券已經到手，各大商舖的重點優惠也正式展開。今次介紹豐澤與友和的限時活動，最抵竟低至 1 折，可以用消費券 1 折入手 Switch OLED﹑M1 MacBook Air，以及 $1,999 買 PS5 光碟版主機。



豐澤消費券優惠｜ 1 折買Switch OLED版主機

豐澤「抵得祭」活動，當中由 8 月 7 日開始，有 21 款產品以 1 折推出，而且不用鬥快擔。每 3 日會更新一次產品，如果有心水的話，只要在期間內用豐澤 App 登記抽籤，就有機會以 1 折購買該產品。當中包括 HomePod mini﹑Switch OLED﹑Dyson Supersonic 風筒﹑MacBook Air 等。

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友和 $2,000消費券 搶PS5﹑iPhone 13

友和「VIP狂歡節」由8月8日晚上9時起，連續 3 日都有限量產品以超荀價推出，包括今晚（8/8 晚上9點）必搶的 $1,999 PS5﹑$1,999 iPhone 13 128GB﹑$999 Switch OLED。不過要留意，友和今次的優惠部分只限用 BoC Pay 支付，想用最抵價入手心水產品，要就留意自己使用的是哪一個消費券支付平台。

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