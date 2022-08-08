PS5 8月抽籤｜8月份人人取得電子消費券後，不少機迷當然想用來購入PS5主機。不過今個月Sony PlayStation官方就沒有提供登記，只是繼續沿用7月份登記的資料來抽籤，暫時只有Log-On公布了8月抽籤，想利用消費券購機當然不要錯過。（相信APITA、Suning蘇寧等應該會在今個月稍後時間提供登記吧，等待我們更新。）



今個月暫時只有Log On提供PS5抽籤（林勇攝）

Log-On 8月PS5抽籤詳情



每位只可登記一次，今次抽籤有三個不同組合大家選擇

－PS5 主機 Horizon Forbidden West 套裝 + DualSense 無線控制器(午夜黑) 組合 (HK$ 4928)

－ PS5 主機 + PULSE 3D 無線耳機組 (午夜黑) 組合 (HK$ 4778)

－ PS5 數位版主機 + PULSE 3D 無線耳機組(午夜黑) 組合 (HK$ 3978)

登記時間：8月8日中午12 時－ 8月9日中午12時

登記頁面：https://registration.logon.com.hk

結果公佈：只有中籤者會於 8 月 10 日起收到電郵通知 (內附付款連結)，中籤者請按電郵所述的限期前完成購買程序，逾時即作放棄論。（預購時須以身份證號碼登記，並須於取貨時出示)

取貨日期： 7 月 25 日 (請根據電郵內的指定地點及時段前來領取)

另外，Log-On推出電子消費券加碼賞，由即日起至9月6日以支付寶香港、Tap＆Go「拍住賞」、WeChat Pay HK及八達通購買港幣$1,000 LOG-ON購物禮券即獲贈港幣$100電子禮券，最高獎賞達港幣$500 ！



以AlipayHK使用政府消費券，於LOG-ON單一消費淨值滿港幣$400可獲港幣$30折扣優惠。

利用消費券購機最好機會（林勇攝）

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就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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👉PS5主機護殼、新色DualSense手掣開箱｜教你如何換殼、鴛鴦色最型

有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk

AEON PlayStation 5 主機

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤（App登記限定）（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）