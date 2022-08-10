YouTube Arho TV Sunny、Creamy 被指控引導青少年觀眾投資購買NFT後，Sunny再被踢爆網店轉售淘寶貨，一直風波不斷，影片完全停產。而近日又有網民踢爆Sunny另一單與淘寶有關的爭議。



Sunny + 淘寶一定炎上

Sunny曾自稱20年來已沒有在淘寶購物，繼被爆2021年發售的自家原創角色咕𠱸，其實是經淘寶代工訂購，不單賺取暴利，而且只訂製了100個，卻虛報銷量賣出1萬個。近日在facebook有人發現Sunny在一條名為22年4月發布的「一星期工作室大改造」影片中，公開一系列「日新百鬼城」角色大型雕像，並稱價值60萬港元。

「一星期工作室大改造」影片截圖

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浮動價格：一時40萬、一時60萬

經記者自己翻查，這批公仔最早出現在21年10月的另一影片「一萬人迫爆尖沙咀K11! 自家製口罩手機殼熱賣！」當時Sunny在尖沙咀K11搞Pop Up Store，片中的figure是剛剛運到連Bubble紙也未拆，雖然雕像只是裝飾不作公開發售，但當時Sunny在影片中報稱公仔值40萬，提醒到場者小心不要弄花，想不到短短半年，同一隻雕像已升值20萬！

Sunny「一萬人迫爆尖沙咀K11! 自家製口罩手機殼熱賣！」影片截圖

淘寶只售300蚊？

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不過就有網民在淘寶中發現一批相似的貨品，標價為300至3000RMB，為免只是淘寶商戶偷了Sunny的相片進行欺詐，網民更親自與店方聯絡。對方竟然提供了更多相同款式人型在工場內生產中的相片，並言之鑿鑿表示4000元就能提供相同款式之玻璃纖維人型。

有網民在淘寶中發現一批相似的貨品，標價為300至3000RMB

網民意見

網民更親自與店方聯絡。對方竟然提供了更多相同款式人型在工場內生產中的相片

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資深玩具商表示：唔要求質素｜淘寶4000真係做到

畢竟網民並沒有真的下單訂購，公平起見記者帶同相關的相片、影片，向曾經有商場搞POP-UP Store經驗的玩具生產商H氏請教，Sunny的Figure究竟值不值60萬？H氏道：「Sunny隻公仔我冇見過實物，但睇片見上色及finishing質素也不太好，我相信4000至6000是真的可以起貨。但因為都幾重，來港運費可能需要3、4千蚊一隻，貴過件貨。」

玩具生產商H氏未看過Sunny 60幕元雕像實物，正收看影片作參考。

可能，50幾萬差價是設計費吧，不過H氏就話簡單簡陋唔緊要，但做得大公仔一定要加細節，手工要好：「我自己搞過咩就唔可以公開，但可以畀個例子你，香港名家Kenny Wong隻Molly都係線條簡單，但你自己去Pop Mart睇睇佢地既大型雕像，上色精細、上晒陰影有漸變，根據我經驗，呢個高質素既雕像，索價都只係4、5萬左右；相比下Sunny既百鬼城雕像都係米幾高，上色就明顯差劣好多，60萬真係比較跨張，呢個價不如買KAWS啦。」

再講多次，接訪者與Pop Mart及Molly雕像完全無關係，只是想舉出一個製作水準出色，設計也同樣簡潔的例子。

注意：接訪者與Pop Mart及Molly雕像完全無關係，只是想舉出一個製作水準出色，設計也同樣簡潔的例子。報稱的造價也只是根據受訪者經驗去估計，可能更事實有出入。



情報來源：facebook連結

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