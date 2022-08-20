Android用一年就Lag喺咪真？　實測結果出爐　操作系統影響流暢度

我是一名果粉，我認為Android用一年就卡。聽過我的觀點後，我的同事跟我急了，他是一名忠實米粉，他非說他用的一點毛病都沒有。



爭論了半天，我們決定親自對比試一試，結果出來後米粉惱羞成怒。質問我一輩子是不是就差那幾秒 ？

1：小米被虐，米粉嘴硬

我們的手裡正好有兩台2021年9月購買的小米11 Ultra，以及iPhone 13 Pro Max，用了將近一年的時間。本次實驗， 選取日常生活中常用的三個方面，開啟圖標加載速度、遊戲幀率、以及打開應用速度 ，Android用一年到底卡不卡，一看便知。

打開應用速度，已經可以明顯看到差距巨大，小米打卡京東APP後，出現了明顯的延遲。並且打京東APP後，需要很長時間才能加載出圖片。

（中關村在線提供）

如果覺得京東APP還不夠明顯的話，下面來看看更加有差距的抖音。可以明顯看出，小米11 Ultra非常的慢，從打開到能使用，需要很長的時間。

（中關村在線提供）

最後對比下游戲的開啟速度，iPhone進入遊戲已經很長時間了，小米還在讀條，差距一下就顯現出來了。更何況，小米玩原神還降分辨率。 iPhone雖然不降分辨率，但不得不說散熱是個大問題。但總體來說，我還是更願意用iPhone玩遊戲。

（中關村在線提供）

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2：你一輩子是不是就差那幾秒？

對比完成後，我的同事惱羞成怒，質問我一輩子是不是就差那幾秒？我一輩子肯定是不差那幾秒，但是我用iPhone一年肯定能給我節省很多秒。

現在Android旗艦手機確實是越來越貴。小米11 Ultra的首發起售價已經高達5999元人民幣。時過一年，這台手機在京東小米官方自營店12GB高配版僅售3899元人民幣，掉價速度很離譜。 iPhone也不便宜，但一年間也就618優惠過600元人民幣，二手市場更是非常保值。

所以，並不是說Android旗艦用一年就卡的不行，但想要買一台手機用很長時間的用戶，並不適合購買Android旗艦手機。因為Android旗艦現在價格並不佔優勢。Android所有廠商都在衝高端，並不是價格上去了就能叫高端。

3：蒼蠅不叮無縫的蛋，Android一年卡不是瞎說

Android用一年就卡，這句話從來都不是空穴來風。其實造成主觀因素的卡頓，根本原因還是系統問題。首先兩者不同的後台刷新機制，會造成Android在開啟多應用時會比蘋果卡頓，這也是為什麼近年來Android手機強調大運存的原因，運存越大，能容納的APP就越多，卡頓的原因就會有所減輕。

其次，iOS操作系統非常的封閉，每款應用都要經過蘋果的嚴格審核才能上架，有效避免了惡意軟件和病毒的侵入，而Android系統打開APP時如果不小心點到了彈出的廣告，很容易就莫名其妙的下載了一個不知名的應用，長而久之，就會積累下不少垃圾文件造成系統卡頓。

最後，也是最關鍵的一點，就是iOS操作系統只服務於蘋果設備，適配性更好，優化也更好，使用也更加簡單，系統與手機契合度更高，所以流暢度更高。Android則是五花八門，流暢度全靠廠商優化。

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