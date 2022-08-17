保安隱患成災！調查揭近半Android用戶因安全問題考慮轉會iPhone

轉會 iPhone｜Android 系統雖然較 iOS 自由，但安全漏洞堵之不盡，令 Android 用家們經常要花額外心神留意自己上的網站、下載的 Apps 是否安全，以防被黑客入侵甚至遭受財物損失，難怪有最新調查結果顯示有將近一半的 Android 用家正考慮「轉會」到 iPhone 旗下。



近半 Android 用戶因安全理由考慮轉會至 iPhone？

保安公司 Beyond Identity 早前就訪問了 1,003 位美國手機用戶，調查主要針對用戶對使用手機時的「安全感」以及「保安習慣」等範疇作出提問，調查中有約 25％ 的 Android 用戶有考慮在未來轉用 iPhone，而其中有多達 49％ 的用戶表示，轉會的考慮主要基於 iOS 更佳的安全性以及私隱功能。

iOS 16 又加入了大量的保安新功能，成為吸引 Android 用戶轉會的另一原因，包括被譽為「元首級」的保安模式 Lockdown mode（圖 MacRumors）

而即將正式推出的 iOS 16 又加入了大量的保安新功能，成為吸引 Android 用戶轉會的另一原因，包括被譽為「元首級」的保安模式 Lockdown mode，就可以讓用戶疑似受有害軟件／黑客入侵時將手機的大部份連線功能封鎖，讓用戶爭取時間備份資料及尋找入侵漏洞。

iOS 真的更安全嗎？

然而 iPhone 系統又真的如用戶想像中般安全嗎？從 Beyond Identity 的調查中顯示，不論是 Android 抑或 iOS 的用戶對被惡意程序侵擾都未感陌生。

在受訪者中，只有 30％ 的 iPhone 用戶未有經歷過任何手機系統安全問題，只稍為高於 Android 方面的 20％；而其餘不論是 Android 還是 iPhone 的用戶，都曾受過網路詐騙、惡意程式的侵擾。

而作為 iPhone 用戶較為值得安心的，應該是被入侵後可以回復機內個人資料的成數較高，在今次調查的受訪者中，就有超過 75％ 的 iPhone 用戶表示可以在事後回復全部資料，其餘還有 20％ 得以回復部份資料。

資料來源：Beyond Identity