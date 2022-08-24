手機疑過熱爆炸｜夏天陽光猛烈的日子，在戶外用手機其實存在一定的危機。應該有不少人都感覺過手機在短時間內突然提升溫度，甚至到達有點燙手的程度，原來這有機會已是手機出現過熱的情況。近日，在中國就有一名男子，手機疑因過熱爆炸，當場暈倒的報道，在爆炸發生後，掉落的手機更一直冒煙。



手機過熱爆炸

根據微博「沸點視頻」的報道，在安徽合肥一名男子騎住三輪車等紅綠燈時，口袋內的手機突然爆炸，手機掉落在地面時仍不斷冒煙，肇事男子倒在地上。目擊者表示，男子看上去沒有明顯傷痕，只有大腿處有點灼傷，因此懷疑是被爆炸嚇暈倒地。

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網民：是哪品牌手機？

網民的焦點不是放在手機為何爆炸上，而是從影片中分析是哪一個品牌的手機爆炸。從影片可見，爆炸的手機有 3 個直排鏡頭，機背中間位置有一個疑似是指紋解鎖的按鈕，因此內地網民估計或許是華為 nova 4e 手機。

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👇👇微博網民回應👇👇

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不過始終只是網民猜想，究竟確實是哪一款手機出事？暫時未有任何手機廠作出回應，但如果不想出現手機爆炸的情況，還有不少方法。首先日常使用手機時就要多留意溫度，特別是戶外使用手機很容易超出正常溫度，發現手機過熱時就應該暫時停用，而且避免太陽直射，導致電池吸熱過多膨脹。

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如果手機真的出現過熱問題，第一時間是先關機，如沒有改善也可以嘗試使用手機散熱扇﹑拆手機殼﹑停止充電等方法解決。Apple 曾警告 35 度以上用手機有機會令電池永久受損，因此以下十招手機降溫方法記得要學定：

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資料來源：微博