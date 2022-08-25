拖板起火｜現在很多產品都智能化，除了手機﹑電腦﹑電視等，連吸塵機械人﹑即熱水機﹑電子閱讀器都要經常充電或長期駁電運作，對電掣的使用量極高。因此，很多人會選擇用拖板，甚至是拖板再駁拖板。近日，鑽石山就有住宅起火，疑似是因拖板引致。



疑似拖板起火

8 月 25 日凌晨零時，鑽石山豐盛街海港花園的一個單位，突然冒出濃煙。消防接到多個火警報案，及後也接到肇事單位住客求助，指單位起火。消防到場協助住客逃生， 3 人吸入濃煙不適送院。起火原因懷疑是拖板冒煙起火引致。

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插拖板要留意安培(A)

理工大學電機及工程學系教授鄭家偉曾分享，使用拖板要注意的事項。首先有一個重點要提醒，就是拖板就算有多少個插頭，也不等於可以全部使用。拖板只是入牆 13A 插頭的延伸，因此，拖板最大的承受上限也約是 13 A，超出上限有機會導致機件負荷過重，發生過熱起火的危險。

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