PS5 9月抽籤｜PlayStation早前公布新機將會加價後，9月官方再次推出PS5套裝抽籤。今次套裝機連Horizon及多一支原裝手掣，都要成5千元起標，但無論如何都是想利用消費券購機當然不要錯過。



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接下來到AEON推出抽籤

PlayStation HK 9月官方登記抽籤PS5



Sony於9月2日開始開放新一輪PlayStation Platinum Shop「網上預購PlayStation 5抽籤系統」給香港的 PlayStation Plus會員參加，預計登記時間由9月2日中午12時至9月4日晚上12時。

登記連結：https://bit.ly/202209_ps5hk

今次抽籤主機：PlayStation 5 主機 - Horizon Forbidden West 套裝連額外 DualSense 無線控制器（合共2支手掣） - HK$5,328



中籤者將於2022年9月7日至9月8日收到電話及電郵通知。電郵有機會被誤分類為垃圾郵件，建議檢閱垃圾郵件資料夾中的郵件。中籤者需於2022年9月8日至9月12日期間，親身前往所選擇之 PlayStation Authorized Dealer 完成預購 PlayStation 5 的手續，逾期將視作放棄預購。

PlayStation HK推出與Horizon及手掣bundle版本。

利用消費券購機最好機會（林勇攝）

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就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

+ 13

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有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk

AEON PlayStation 5 主機

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤（App登記限定）（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）