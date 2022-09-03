Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4最抵出機攻略，淨機價減足二千餘元、上台加送世界盃直播通行證｜Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4今日起正式上市，無論官方Samsung網站或特約店都有不同的優惠。不過要講最抵玩可能是某電訊商最近推出的優惠，買淨機減足兩千幾、上台額外再送世界盃直播通行證等，非常抵玩！



出機送Samsung Care+／5日免費試玩

Samsung Galaxy Z Fold4 及 Z Flip4今日起正式於香港上市，早前《香港01》曾舉行新機試玩會，以及深入評測兩款新手機，相信都吸引不少用家出機。而香港Samsung官方網店、三星專門店、特約零售商及網站購買，可額外享得Samsung Care+兩年服務計劃，包括一年延長原廠保用、更換電池服務免費意外及入水損壞裝置保險等服務。

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另外Samsung推出新機5天免費體驗，於9月8日至10月28日期間，大家可以在指定活動網站報名，以及繳付港幣100元可退還之留機費，於指定時間前往專門店取機，便可親身體驗全新Z Fold4及Z Flip4的各種功能，試用5天後歸還裝置並考慮購買。

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電訊商出機超抵玩

今日起CSL Mobile推出兩個Samsung Galaxy Z Fold4 及 Z Flip4出機優惠，不單可享二千以上折扣外，還有機會可免費獲取世界盃直播通行證。

Galaxy Z Fold4 的可摺疊屏幕仍然是 7.6” （蔡浩騰 攝）

淨機出機優惠：於1O1O/csl淨機選購時Galaxy Z Fold4機價低至港幣12,498元或Galaxy Z Flip4機價低至港幣6,698元之優惠。上述價格已包括Samsung提供之Trade in高達港幣1500元回贈優惠及以指定電子支付方式（Tap & Go）付款之港幣600元折扣優惠。



上台優惠：指定1O1O/csl 5G服務計劃客戶，可以5G客戶淨機價低至港幣11,798元選購Galaxy Z Fold4或低至港幣5,898元選購Galaxy Z Flip4，上述價格已包括Samsung提供之Trade in高達港幣1,500元回贈優惠。而且如選用指定服務計劃，更可享Now E 2022世界盃直播通行證。



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