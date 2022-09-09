Apple 發布會公布了 iPhone 14﹑Apple Watch Ultra﹑AirPods Pro 2 等產品，其中更有一些新品沒有在發布會上公布，直接在 Apple 官網上架。AirPods Pro 2 的充電盒升級後，加入了掛繩孔，而 Apple 即另外推出 Incase 掛繩，有網民就認為這是繼擦拭布後另一樣「信仰之物」。



Incase 掛繩

Apple 在官網上架 Incase 掛繩，適用在 AirPods Pro 2 上，可以把充電盒戴在手腕，或掛在背包上。Incase 掛繩以 $98 出售，有網民就認為一條織繩賣這個價錢，有如 Apple 擦拭布般，是考驗果迷信仰的產品。

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AirPods Pro 2（官方圖片）

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網民：AirPods Pro 2 失望

期待已久的 AirPods Pro 2 公布後，就有不少網民在討論，指發布會最失望的產品就是 AirPods Pro 2，更諷刺新功能就是充電盒加多一個洞，讓用家可以排繩。而且，認為升級的降噪效果，只要第一代推出時被 firmware 更新腰斬掉的再還原給用家，因此 AirPods Pro 2 其實並沒有太多新功能。

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暫時未有 AirPods Pro 2 實物在手，到底新耳機的降噪效果有多大變化還有待測試，不過等了多時的 AirPods Pro 2，從規格上來看，真的沒有太大亮點，網民會如此反應亦不難理解。

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資料來源：LIHKG