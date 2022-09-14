變頻分體冷氣2個月電費＄2500？網民以為壞機其實犯一個致命大忌

變頻冷氣｜雖然中秋已過、但香港天氣依然炎熱未減，冷氣機仍是大部份港人每日必開的電器；為了長期開啟冷氣機又不傷荷包，近年有不少人都推薦購買可以隨溫度改變輸出水平，從而慳電省錢的變頻冷氣；然而近日有台灣用家安裝變頻冷氣後電費不跌反升，上網討論才被網民指出他犯下變頻冷氣使用的超級大忌。



轉用 1 級效能變頻冷氣、電費竟飆破＄2500 港幣

日前一名台灣男網民在 Facebook 專頁《爆廢公社》開帖發起討論，指他日前租住一間向西的房，為了抵抗日晒帶來的高溫，決定購入了一部具一級能源效益的 1.8 噸（即大約8匹輸出）變頻冷氣。然而開冷氣 2 個月後，帖主收到電費單卻大驚失色，事關帳單上顯示他在這兩個月間用電量達到 2256 度，需要付電費 9674 元台幣（換算約＄2500 港幣）。

帳單上顯示他在這兩個月間用電量達到 2256 度，需要付電費 9674 元台幣（圖 Facebook）

帖主起初懷疑電錶出現故障致計算用電量出現異常，惟在要求台灣電力方面檢查後顯示一切正常，帖主就轉向冷氣機的經銷商問責，對方指出冷氣既是變頻又是一級能效，斷不能會用電如此兇狠；及後在帖主要求幾方溝通時，台電人員與經銷商代表更是各執一詞，差點引發武力爭執。

電費飆升原來是犯此用冷氣大忌

台電的維修人員，在檢查帖主的電錶之餘有提及帖主房子的隔熱效果不佳，才導致冷氣一直以全速運轉、令電費高据不下，但原來更嚴重的問題還在後頭。在網民的討論期間，帖主透露所住之處格局為三房與一條長走廊，而冷氣就安裝在走廊，希望能一部冷氣同時服務兩個房間與客廳。

得知這樣的安裝方法後，網民也作出激烈回應（圖 Facebook）

這樣的鋪排顯然大有問題，事關冷空氣根本未能走遍如此大空間、且又伴隨日晒，結果房間內的氣溫一直未能下降，變頻冷氣就會保持高速運轉的狀態，有網民指出、「一臺1.8頓冷氣吹那麼大的空間，怎麼想也不行，光走道要進房間的風就不夠，當然一直轉，一直轉就一直噴錢啊」，認為帖主這樣的做法不單耗費電力，而且更會嚴重降低冷氣的使用壽命。

美國消委會 7 大冷氣使用／安裝貼士

除了要注意冷氣的服務區域面積，性質類似香港消委會的美國消費者組織 Consumer Reports，日前就羅列了各大可能影響冷氣機運作的因素，除了使用上的貼士，亦讓用家在安裝、保養時有更明確的方向。