iPhone 14 系列開賣／門口炒賣直擊｜Apple 旗艦新作 iPhone 14 系列在今日正式開售，《香港01》科技玩物記者就一早到達位於銅鑼灣希慎廣場的 Apple Store 直擊開賣實況。

除了有用家成為首批買機用戶，今年的 iPhone 14 系列繼續吸引到一眾想要炒賣獲利的投機者到場，甚至在 Apple Store 門外進行收機活動，我們順道亦會為大家報報價。



iPhone 14 系列開賣直擊、超級「果粉」排頭位

iPhone 14 預約到店取機的首個時段為早上 8 時，在銅鑼灣希慎門外，開店時間前已經有大量「果粉」在門外排隊；排頭位的 Max 是一名超級果粉，由 iPhone 3GS 開始已經年年換機，今年更一口氣從 iPhone 13 升級至 iPhone 14 Pro，入手一部紫色自用。

今年 IPhone 14 系列開賣於銅鑼灣希慎排頭位的 Max，早早已經來到現場（林勇 攝）

問及他最感興趣的功能，Max 就為最為期待今年在 iPhone 14 Pro 型號上的 Dynamic Island「動態島」為重點所在；另外 Max 亦是一位美式足球運動員，有興趣入手新「頂配」版本 Apple Watch Ultra，認為可以幫助其訓練。

踏入 8 時正，所有準買家即魚貫進場，並在 Apple Store 的職員幫助下成功買機，流程大致暢順，一息間已經有過百部 iPhone 14 系列新機完成交易。

點擊圖片看：iPhone 14開賣直擊情況

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先達第一口價、Pro Max 最多賺＄2000

每年 Apple iPhone 開售後，香港人另一關心的話題還有 iPhone 的炒賣行情，尤其在上年度的 iPhone 13 系列出乎意料地「炒得」之後，今代引來更多人加入炒賣 iPhone 14 系列的行列。

一如既往，iPhone 14 開售後即時已見有手機回收商在 Apple Store 外圍徘徊，待買家趨前問價時報價。目前門外「戰況」相當不俗，據說 iPhone 14 Pro 及 Pro Max 的 256GB 版本都有+$1300 的溢價，512GB 版本回收價更高，估計在旺角先達的回收價會有更佳水平。

一如既往，iPhone 14 開售後即時已見有手機回收商在 Apple Store 外圍徘徊，待買家趨前問價時報價。（蔡浩騰 攝）

而事實上，事前被視為今年最「炒得」的 iPhone 14 Pro Max，目前先達廣場內的手機回收商已經開出「第一口價」👇👇👇

今年新色紫色型號不出所料最為吃香，幾個容量都有比其他色號高＄50～200 的溢價，而在眾多容量型號當中，512GB 暫時最為搶手，最高比原價高＄2001 回收，而上年度一度「炒燶」的 1TB 型號則暫時未有價，可能真有「暗湧」也說不定。

*****iPhone 14 系列開賣首日預計炒價將會不斷浮動，想要緊貼市場消息就要留意持續更新的另稿，不過亦要提提大家，iPhone 並非可靠的投資產品、回收價格可升可跌，各位炒賣前宜先衡量自身負擔能力。*****

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