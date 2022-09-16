iPhone 14 回收價更新｜Apple iPhone 14 系列今日開售，在新機新功能之外，不少人更關心新 iPhone 的炒價行程，想不到 iPhone 14 Pro 系列先達場內第一口回收價高企，是近年最「炒得」的 iPhone！

（最後更新：9月16日 10：30 先達場內回收價）



(9 月 16 日10：30更新)

先達開市：iPhone 13 Pro Max 最多賺＄2600

踏入 10：30，旺角先達廣場「開市」，場內多間店鋪已經開出新的收機價單，在 Apple Store 門外已經有相當好價錢的 iPhone 14 Pro 系列機種在場內回收價節節上升，有時轉頭幾分鐘已經再升幾百。

先達場內交投暢旺，有賣家轉手即賺＄2600，即場數現金（歐嘉樂 攝）

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參考稍早前打探的場內價錢，場內對「大機」 iPhone 14 Pro Max 的幾個容量版本都十分搶手，即使是 128GB 容量版本都有 +$2000，而最有賺頭的則是+＄2600 的 256GB。

其中一間先達內手機回收店的「枱面價」（林勇 攝）

至於「細機」 iPhone 14 Pro，則普遍見+$600~800，未算損手，但對比 Pro Max 自然不是重點所在 － 但至少仍比沒有價開出的 iPhone 14 強的。

👇👇👇iPhone 14 Pro 系列 9月16日 10：30 先達參考回收價👇👇👇

*****iPhone 14 系列開賣首日預計炒價將會不斷浮動，想要緊貼市場消息就要留意本頁面的持續更新，不過亦要提提大家，iPhone 並非可靠的投資產品、回收價格可升可跌，各位炒賣前宜先衡量自身負擔能力。*****

iPhone 14 系列開賣直擊、超級「果粉」排頭位

iPhone 14 預約到店取機的首個時段為早上 8 時，在銅鑼灣希慎門外，開店時間前已經有大量「果粉」在門外排隊；排頭位的 Max 是一名超級果粉，由 iPhone 3GS 開始已經年年換機，今年更一口氣從 iPhone 13 升級至 iPhone 14 Pro，入手一部紫色自用。

今年 IPhone 14 系列開賣於銅鑼灣希慎排頭位的 Max，早早已經來到現場（林勇 攝）

問及他最感興趣的功能，Max 就為最為期待今年在 iPhone 14 Pro 型號上的 Dynamic Island「動態島」為重點所在；另外 Max 亦是一位美式足球運動員，有興趣入手新「頂配」版本 Apple Watch Ultra，認為可以幫助其訓練。

踏入 8 時正，所有準買家即魚貫進場，並在 Apple Store 的職員幫助下成功買機，流程大致暢順，一息間已經有過百部 iPhone 14 系列新機完成交易。

點擊圖片看：iPhone 14開賣直擊情況