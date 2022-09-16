iPhone 14 回收價更新｜Apple iPhone 14 系列今日開售，在新機新功能之外，不少人更關心新 iPhone 的炒價行程，想不到 iPhone 14 Pro 系列先達場內第一口回收價高企，是近年最「炒得」的 iPhone！

（最後更新：9月17日 12：00 先達場內回收價）



(9 月 17 日12：00更新)

14 Pro「放題」價崩、Pro Max 炒價繼續高企

周六早上 Apple Store 官網開出 iPhone 14 系列的訂購頁面，其中「細機」 iPhone 14 Pro 竟然有大量貨供人任買，令 iPhone 14 Pro 全線回收價在先達開市之後大跌、一度插至負數水平，亦有多間店鋪表明不收，但是否「炒完」，就要看 Apple 方面是否有無限貨量供應，有炒家表明「Strong Hold」待價格回升才放售手上細機。

至於「大機」iPhone 14 Pro Max 方面，形勢與昨日開售之時相若，無線皆有＄2000 以上的溢價可圖，其中 256GB 容量版本依然吃香，全場皆有＄2700 左右「回報」，而由於 Apple Store 方面仍難買到，預料 iPhone 14 Pro Max 的炒價在往後幾日會繼續高企。

👇👇👇 iPhone 14 Pro 系列 9/17 12：00 參考回收價整理👇👇👇

(9 月 16 日19：30更新)

收工時間先達人流再增、全線回收價下跌

踏入 7 時，正是 iPhone 14 系列本交易日之尾聲，由於下班後大量人潮湧至先達放售 iPhone 14 系列，而且需要運往外地的貨量基本已經準備出發，故場內的回收價會出現本日最大的跌幅，即使是今日最搶手的 iPhone 14 Pro Max，在此時放機大概會比下午高峰時大減＄700～800。

👇👇👇 iPhone 14 Pro 系列 19：30 參考回收價整理👇👇👇

而此回收價水平大概會在未來數小時再度下挫，其實是回收商的慣用技倆，務求令經驗不足的炒賣新手以低價沽機離場、賺取更高的差額；而根據過往慣例，由於現金未能在銀行假期時進行及時補充，先達場內回收價在周末時亦會持續走低。

(9 月 16 日16：30更新)

先達人流劇增、有鋪停收部份型號

先達內人龍處處，尤如「人踩人」，但回收價仍然維持在高水平，屬近年的罕見現象（蔡浩騰 攝）

下午靠後時間，除了到店取機的炒家到先達放售 iPhone 14，Apple 官網的速遞貨亦陸續送到，大量人持機入場，就目前所見，先達內人龍處處，價格未有大跌，然而不同的回收店家就分別停收不同的型號。

有部份店鋪已停收 iPhone 14 Pro Max 256GB 型號以外的機種（蔡浩騰 攝）

例如先前一樣有價的 iPhone 14 Pro Max 128GB、1TB 型號，似乎是部份型號已經暫時收夠，只有 256GB 的 iPhone 14 Pro Max 仍然全先達都繼續搶貨，普遍以原價+3000~$3300 的價位收機，在此時段算是幾年來最佳的回報水平。

(9 月 16 日13：30更新)

先達午市繼續升：iPhone 14 Pro Max 最多賺＄3200

以往的先達場內 iPhone 回收價在午飯時間會忽然下挫，然而今年 iPhone 14 系列的炒賣情況卻有明顯不同，除了有更多人持機進場放售，先達場內場外的交投氣氛都異常熾熱，回收價更是不跌反升。

+ 1

最吃香的 iPhone 14 Pro Max 256GB 紫色目前的回收價高据＄13000 以上，連部份以往以低價著稱的回收店都開出＄13400，每部賺＄3200。而之前回收價稍低的 iPhone 14 Pro 在午市後亦又輕微上揚，大約有＄600～900 賺頭👇👇👇

(9 月 16 日10：30更新)

先達開市：iPhone 14 Pro Max 最多賺＄2600

踏入 10：30，旺角先達廣場「開市」，場內多間店鋪已經開出新的收機價單，在 Apple Store 門外已經有相當好價錢的 iPhone 14 Pro 系列機種在場內回收價節節上升，有時轉頭幾分鐘已經再升幾百。

先達場內交投暢旺，有賣家轉手即賺＄2600，即場數現金（歐嘉樂 攝）

+ 4

參考稍早前打探的場內價錢，場內對「大機」 iPhone 14 Pro Max 的幾個容量版本都十分搶手，即使是 128GB 容量版本都有 +$2000，而最有賺頭的則是+＄2600 的 256GB。

其中一間先達內手機回收店的「枱面價」（林勇 攝）

至於「細機」 iPhone 14 Pro，則普遍見+$600~800，未算損手，但對比 Pro Max 自然不是重點所在 － 但至少仍比沒有價開出的 iPhone 14 強的。

👇👇👇iPhone 14 Pro 系列 9月16日 10：30 先達參考回收價👇👇👇

*****iPhone 14 系列開賣首日預計炒價將會不斷浮動，想要緊貼市場消息就要留意本頁面的持續更新，不過亦要提提大家，iPhone 並非可靠的投資產品、回收價格可升可跌，各位炒賣前宜先衡量自身負擔能力。*****

iPhone 14 系列開賣直擊、超級「果粉」排頭位

iPhone 14 預約到店取機的首個時段為早上 8 時，在銅鑼灣希慎門外，開店時間前已經有大量「果粉」在門外排隊；排頭位的 Max 是一名超級果粉，由 iPhone 3GS 開始已經年年換機，今年更一口氣從 iPhone 13 升級至 iPhone 14 Pro，入手一部紫色自用。

今年 IPhone 14 系列開賣於銅鑼灣希慎排頭位的 Max，早早已經來到現場（林勇 攝）

問及他最感興趣的功能，Max 就為最為期待今年在 iPhone 14 Pro 型號上的 Dynamic Island「動態島」為重點所在；另外 Max 亦是一位美式足球運動員，有興趣入手新「頂配」版本 Apple Watch Ultra，認為可以幫助其訓練。

踏入 8 時正，所有準買家即魚貫進場，並在 Apple Store 的職員幫助下成功買機，流程大致暢順，一息間已經有過百部 iPhone 14 系列新機完成交易。

點擊圖片看：iPhone 14開賣直擊情況