消費券第二期 $3,000 將於 10 月 1 日派發，一如以往各大電器商都會推出消費券優惠，而 ElecBoy 和 小米就率先公開消費券優惠活動，新推出的 AirPods Pro 2 竟限量 $1,000 開搶。



消費券早鳥優惠

雖然消費券 10 月 1 日才能拿到，但 ElecBoy 已經推出早鳥優惠。由即日開始至 9 月 30 日，只要在 ElecBoy 網店買滿 $1,000，輸入「CVSE75」即減 $75；買滿 $2,000 輸入「CVSE150」即減 $150；買滿 $3,000，輸入「CVSE225」即減 $225。用 livi Bank信用卡更買滿 $1,500 可享 $150 現金回贈。

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另外 10 月 3 日～7日期間，將一連5日早上10時舉行會員限定的「$10超級閃購週」，其中有5款產品以$10限量推出，包括爆谷機﹑NOKIA 音箱﹑電競清鼠等。不過，優惠需要 9 月 30 日或之前登記成為會員，對以下閃購產品有興趣的可以去ElecBoy 網店登記。

👇👇ElecBoy 10月消費券優惠👇👇

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小米10月消費券優惠

小米由 10 月 1 日～7 日，每日10點都有限量多款特價產品，如半價買Xiaomi Watch S1 Active 和Xiaomi TV Stick 4K等。活動期間，每日都可以在mi.com領取$10現金券，每個米ID每日張拎一張，只張活動期間使用。同時，消費每滿$300減$30，而且無上限折扣，多買多減。

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👇👇小米 10月消費券每日精選產品👇👇