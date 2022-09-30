AirPods Pro 2／1More Aero／Sony WF-1000 XM4 藍牙耳機降噪比試｜消費券又派錢，剛好夠換AirPods Pro 2，市面還有款1More Aero，$699高CP值定價玩晒ANC降噪、空間音訊；加上Sony 降噪機王WF-1000XM4現時市價也不過$1699，使用2000蚊電子消費券前，先看看以上三款真無線藍牙耳機的實力，進行降噪、抗風噪、車廂通話、聽歌4項比拼。



出AirPods Pro 2好唔好？｜1More Aero $699 樣樣齊、Sony 配Android好用，2000蚊其實選擇很多

Apple 隨iPhone 14 推出AirPods Pro 2 全無線藍牙耳機，ANC降噪水準回升，令人非常之想入手。不過使用消費券前，其實可以再按照自己情況去選購合適的耳機，比如1More 這家一向以性價比勝出的美國公司，新作1More Aero $699就玩到ANC降噪、空間音訊，更重要是它的耳機size很小，女生都戴得舒服。另外，如果你同時也會使用Android手機，Sony WF-1000XM4 也值得一試。

AirPods Pro 2／1More Aero／Sony XM4 藍牙耳機降噪比試（鍾世傑 攝）

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現場非常多巴士路線埋站，噪音一直keep在85分貝以上。



現場非常多巴士路線埋站，噪音一直keep在85分貝以上。（鍾世傑 攝）

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Round 1 巴士站試降噪隔音

這回合會試兩件事，首先會不開音樂只試隔音，1More Aero 表現與Sony XM4幾乎一樣，引擎傳來的底噪幾乎都全部隔走了，大型車在身邊經過，風壓也沒有變成怪聲。至於Apple AirPods Pro 2，記者發現它一個特性，從耳機盒拿出來、連線配戴後有一刻真的如進入真空無聲狀態一樣，但漸漸當它適應環境後，令人有點反胃的耳壓就會消失，但同時隔音效果就會輕微下調。

第二樣試是播歌，因為隔走噪音後，歌曲就不必刻意開大聲才聽得清澈，整體Apple有9分，Sony及1More都有8分。

在巴士站等車（鍾世傑 攝）

以駁iPhone為標準：Apple 9分／1More 8分／Sony 8分



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AirPods Pro 2 / 1More Aero / Sony XM4三機街頭比試

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Round 2 海邊試抗風聲

記者去了荃灣西海傍，當日的風不是非常之大。試玩後，Sony在抗風噪方面做得比較差，就算在app介面選擇「自動減少風聲」，大風吹下收音咪時仍然會聽到些微「呼呼聲」，相比下1More Aero一樣可在app內選抗風噪，其效果就出色得多。而AirPods Pro 2 未能在介紹選擇抗風噪，只有些微的「呼呼」風聲。

荃灣西海傍試抗風噪（鍾世傑 攝）

以駁iPhone為標準：Apple 8分／1More 8分／Sony 7分



Round 3 地鐵車廂試通話質素

Apple AirPods 藍牙耳機一直堅持用「花灑頭」型有柄耳機，內面既收納電池，也有將話咪拍向咀邊的功用。記者在屯馬及東涌線車廂試打電話，發現AirPods Pro 2連接iPhone 通話時有超班表現；至於1More Aero，通話對方表示背景有一些沙沙聲，但全程話音都聽得清楚；反而Sony XM4 則全程潛水，聽不清楚講話，背景有頗多沙沙聲。

記者帶3款耳機，去屯馬及東涌線車廂試打電話。（鍾世傑 攝）

值得補充是，Pro 2 駁Android時通話水準下跌比較嚴重，1More 卻反而改善了，而Sony就前後分別不大。

補充：Pro 2 駁Android時通話水準下跌比較嚴重，1More 卻反而改善了，而Sony就前後分別不大。（鍾世傑 攝）

以駁iPhone為標準：Apple 9分／1More 8分／Sony 6分



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Round 4 聽歌試音色

Apple AirPods Pro 2 對比自家Pro 1代，音色的確有超班提升，雖然音色層次，高中低音全部混成一團，但用來睇戲就夠晒重低音，人聲亦都清清楚楚，平均出色。1More Aero 的空間感好廣闊，人聲和背景聲之間有層次，低音清脆沒有過度味精。Sony WF-1000XM4 以DSEE HX後製出相當動聽的音色，但不是記者喜歡的風格，太味精、低音有點假。

Round 4 聽歌試音色

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$699 1More Aero 硬件模擬空間音頻睇戲一流

1More Aero 另一樣好處是它內置空間音頻玩法，透過陀螺儀實時偵測頭部動作，音源方向會跟著修整，令你有如置身音樂會現場的立體空間感，連睇Netflix都玩到，好開心。 AirPods Pro 2 反而要播放對應「Apple 空間音訊」的影片／音樂才能做到相同效果。

以駁iPhone為標準：Apple 7分／1More 9分／Sony 7分



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總結：iPhone機主選Pro 2／Android 蘋果二刀流1More Aero 抵用又多功能！

AirPods Pro 2：對 Apple iPhone 用家而言是一對最平均最不會有意外的好耳機，降噪有保證。

1More Aero：同時可以在Apple/ Android手機平台有超高CP值的表現，睇戲時有模擬空間音頻，好玩，聽歌時層次感及空間感比Apple耳機更出色。

Sony WF1000-XM4：聽歌還好，但通話就無論那個平台都差，隔音能力面對Pro 2已沒優勢，甚至平一半價錢以上的1More Aero 也能追及它，似乎Sony 需要盡快推出第5代旗艦TWS藍牙耳機對抗了。

iPhone機主選Pro 2／Android 蘋果二刀流1More Aero 抵用！（鍾世傑 攝）

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