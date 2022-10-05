亞馬遜香港 AWS Startup Day 即將舉行、立即報名把握初創先機

互聯網進入 Web 3.0 時代，隨著區塊鏈技術發展，DeFi、NFT、元宇宙等概念接種崛起，新創業者想在新的網絡洪流當中掌握機遇，找來有經驗的專家指點迷津，自然可以少走冤枉路。



亞馬遜旗下的網絡服務 AWS 近日就與 Intel 聯手，準備在香港舉行 AWS Startup Day 實體線下活動，讓與會人士可以掌握新網絡潮流脈搏以及更了解相關的技術知識。

AWS Startup Day 將在 10 月 13 日於 The Mira Hong Kong 舉行，活動由早上 10:00 開始，一路直至下午 4：30 都有不同的台上活動以及分享環節，內容包括：

－多名初創企業人士上台分享創業經驗、了解初創時可能會遇到的挑戰以及困難；

－多項嶄新互聯網科技研討，包括最炙手可熱的 Web 3.0 科技、NFT、機器學習、無伺服器運算服務以及人工智能等等；

－多家創投基金包括 Gobi Partners、Animoca Brands 分享成功獲取創業資金的案例與技巧

－與不同新晉科企代表進行線下面對面交流

AWS Startup Day 之精彩內容塞滿整日日程，想必令與會人士獲益良多，然而是 AWS Startup Day 乃是疫情之下少見的線下實體活動，出席名額相當有限，如欲參加最好就從速報名、勿失良機。

按此進入 AWS Startup Day 報名連結