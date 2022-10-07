PS5 10月消費券買機｜Log-On今個月繼續推出網上直購，不需要抽籤，直接在指定時間於網店購買。根據9月記者的經驗，如果大家手速夠快，要購入PS5套裝機會總比抽籤大，想買機的朋友又要留意了。



上次記者都成功搶購到PS5套裝，手速夠快的機迷，要入手不算非常困難。

Log-On 10月次世代主機PS5 直購！



次世代主機PS5 10月7日於LOG-ON網上商店(網頁)發售！ 今次會分兩個時段開放購買；每個時段可購買的組合不同，詳情如下：

－ PS5 主機 FIFA 23 套裝 + PULSE 3D 無線耳機組 (午夜黑) 組合 (HK$ 5678)

發售時間： 10月 7 日上午 11 時

購買頁面：https://bit.ly/3BNvy5p取貨日期： 10 月 13 日

－PS5 數位版主機 + PULSE 3D 無線耳機組(午夜黑) 組合 (HK$ 4378) 或 PS5主機 + PULSE 3D 無線耳機組 (午夜黑) 組合 (HK$ 5178)

發售時間： 10月 7 日下午3時

購買頁面：https://bit.ly/3BNvy5p取貨日期： 10 月 14 日

有興趣入手嘅朋友記得較定鬧鐘，不要錯過今次購入PS5嘅機會！

PlayStation HK推出與Horizon及手掣bundle版本。

利用消費券購機最好機會（林勇攝）

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就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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👉PS5主機護殼、新色DualSense手掣開箱｜教你如何換殼、鴛鴦色最型

有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：待更新

AEON PlayStation 5 主機

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤（App登記限定）（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）