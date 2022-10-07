搶購PS5｜友和YOHO銅鑼灣門市在今日（10月7日）正式開幕，同時推出門市限定優惠，多款熱門產品折扣，以及推出著數活動。即日起至 10 月 13 日，每日都有限定產品折扣，最低 $9 入手不銹鋼保溫杯。



友和新旗艦店優惠

10 月 7 日～9日，只要去友和銅鑼灣店掃描價錢格的 QR Code，最快在產品頁面找到「友和仔」icon，就有機會獲得獎品，頭獎是PS5 光碟版。另外，在官網推出線上遊戲，10秒內點擊50次鑼鼓，就可以拿走 $50 優惠券（只適用在銅鑼灣門市）。

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每日一搶

即日起至 10 月 13 日，友和銅鑼灣門市每日都有 3 款限量特價產品，最低只要 $9。當中比較焦點的是 Switch OLED 減 $600﹑AirPods Pro 減 $900﹑IRIS OHYAMA 除塵蟎吸塵機減 $799。

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另外，蘇寧網店都推出消費券優惠，即日起至 10 月 23 日精選產品低至 31 折。每期首日的早上 10 點，更有限量產品開搶，包括 Samsung Galaxy Tab S7﹑Lenovo IdeaPad 3﹑LG 55吋 NanoCell 電視。

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