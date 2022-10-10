機票搜尋神器，國泰Asia Miles里數一鍵即搵20日任何航班獎賞機票！｜日本開關，人人都瘋搶機票，儲備已久的「里數」終於可以再次換機票。不過現時Cathay Pacific要搜尋飛行獎賞機票非常麻煩，不單不user friendly，可顯示日子項目又少，難用。其實，只需要大家安裝以下介紹的機票搜尋神器插件，只需要一鍵搜尋20日任何航空公司、直航、轉機等獎賞機票。



自從Asia Miles亞洲萬里通與馬可孛羅會合併至Cathay Pacific後，就連搜尋獎賞機票的網頁都更新了，不過更新後的搜尋頁面不好用，而且每一次重搜都要重新設定，非常麻煩。台灣有網民開發了一個插件，可以令國泰授尋獎賞機票頁面更為好用，毋需輸入指定航空公司、一鍵即search最多20日內，包括直航、轉飛等航班，非常好用。想利用里數換機票一定要安裝！

要在Cathay Pacific官網搜尋獎賞機票頗為不太user friendly。

此機票搜尋神器是利用Scripts（腳本）所製作，先安裝如Tampermonkey插件後，再讀入scrips便可以在Chrome瀏覽器自動使用。

👇👇安裝機票搜尋神器方法👇👇

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步驟1



先在電腦Chrome上選擇安裝插件「Tampermonkey」

Tampermonkey連結

步驟2



打開Chrome前往Greaseyfork網站「國泰獎勵機票搜尋引擎修復神器2022」內，選擇「安裝版本2.3.3」（最新版本）。

國泰獎勵機票搜尋引擎修復神器2022連結

步驟3



安裝完畢後，將Tampermonkey插件釘在Chrome的功能欄上。

步驟4



確實「國泰獎勵機票搜尋引擎修復神器2022」的腳本「已啟用」。

步驟5



前往Cathay兌換飛行獎賞網頁，先登入在內。此時會發現上方多了一個搜尋欄。

換飛行獎賞網頁連結

步驟6



輸入出發及目的地簡稱，如HKG（香港）、TYO（東京）、SPK（札幌）、OKA（沖繩）、LON（倫敦）等地方，然後就可以直接search指定單程機票，包括直航或轉飛機票。如果點按「批次搜尋20天可兌換航班」，可以一覽連續20日哪一天有什麼航班，非常方便。

機場代碼參考連結

搜尋後可以看到還有機票的航班，綠色框為直航，灰框為轉機，不同的class都會一同顯示。👇👇

