父親10年來堅持在社交平台按讚共3.7萬次　只因女兒當年的這句話

近日，有網友分享了自己的一段親情故事，她的父親不間斷地為她的QQ資料卡點了3.7萬個讚，至今為止已經快十年了。



此條博文於社交平台迅速引發熱議，很多網友也分享了自己類似的經歷。

時光荏苒，歲月如梭，爸爸10年來堅持，這份愛令女兒快要哭了。

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該博主表示，初中時同學們的QQ資料卡中都有很多點讚，自己也比較感興趣，就讓爸爸幫忙給自己的資料卡點點讚。

隨著逐漸長大，這件事已被她拋落腦後，但在一次偶然登錄QQ後發現父親竟然還在持續點讚。「我是家中獨女，家人一直很疼我，爸爸也很寵我。今天突然登上去，才發現爸爸幾乎每天還在幫我點讚，快十年了啊，現在已經有37000多個讚了，一天一天點起來的啊！最疼我的爸爸！」

隨後，這名網友詢問父親怎麼還在點讚，回覆則是短短的兩個字「堅持唄」，令人暖心。你與父母有什麼感動的故事嗎？

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