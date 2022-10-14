Apple 近年大推環保，販售 iPhone 的包裝內不再附帶充電器，雖然對大部分用家來說，可能影響不算大，但部分地區認為 Apple 的決定是損害了消費者的利益，巴西法院更重罰約 1900 萬美元（約$1.49億）。



環保 vs 賺錢

早在 9 月時，巴西司法部就栽定 Apple 出售不包含充電器的產品，是損害消費者的利益，因此下令在巴西禁止出售沒有充電器的 產品，以及罰款約 204 萬美元（約$1601萬）。而巴西聖保羅法院再次就 iPhone 包裝內沒有充電器作出判決，重罰約 1900 萬美元（約$1.49億），同時要求在巴西出售的 iPhone 14 必須配備充電器。

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Apple 聲稱，不在包裝提供充電器，是為了減少碳排放和電子垃圾，不過巴西法院認為這只是 Apple 為了獨立出售配件（本來是免費的必需品），從而賺更多錢的手段。Apple 就有關判決已提出上訴，亦在上訴期間為 iPhone 14 系列在巴西上架爭取到時間，相信 10 月 14 日在當地發售的 iPhone 14 系列手機，仍是不附送充電器。

👇iPhone 14系列開箱細節 包裝內沒有附送充電器👇

Samsung 反應不一樣

巴西對手機內容物的要求，同樣放在 Samsung 身上，而 Samsung 即決定遵守巴西政府的規定，重新把充電器附在產品包裝內出售，如最新的 Galaxy Z Filp 4 和 Galaxy Z Fold 4。

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統一使用USB-C

除了需要附送配件外，巴西通訊管理（Anate）建議當地出售的智能手機，都應該使用 USB-C 標準。歐盟和美國參議院亦同時正考慮類似的做法，如這行措施在多個地區執行，Apple 的 Lightning 頭可能將進入最後階段，而有傳將在 2024 年 iPhone 改用 USB-C 制式。

資料來源：9To5Mac