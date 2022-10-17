消委會SoundBar 20款評測2022｜疫情改變市民生活習慣，加上串流影視平台大熱，想重視家中視聽娛樂質素，最簡單就是購買一體成型、安裝容易的SoundBar擴音器，提升睇戲聽歌音響效果！今次消委會測試市面上20款型號的SoundBar，包括Sony、Samsung、Bose、Bang & Olufsen、Bowers & Wilkins 等品牌，評測音響質素、多用途功能、省電程度等共5方面的整體表現。



SoundBar 試煉｜音質／慳電／易用程度樣樣都Check

消委會進行2022年首次SoundBar評測，涵蓋13個牌子共20款型號，售價由最平$1,300至最貴$22,000。評審的項目包括：音響質素／省電／使用方便程度。結果2款售$22,000、$9,000的樣本音質表現最佳；較驚喜是1款約售$6,500的型號音質「不俗」，整體表現評分比某＄16,500款式更出色，到底哪款SoundBar型號，性價比最高呢？聆聽效果

Soundbar利用模擬技術及牆壁反射，即環迴立體聲需要使用的喇叭收納於長型機箱內，免卻安裝後置喇叭的繁瑣過程。

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👇全20款熱門Soundbar評測報告👇

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👇每個類別評分最高款式👇

主機闊度介乎103至131厘米



Devialet Dione

售價：$21,990

保用期：2年

聲道數：5.1.2（代表：前置／重低音／後置）

功能：杜比全景聲/杜比全景聲高度虛擬、藍牙、Wi-F i 、HDMI x 1

總評星：3.5星

Devialet Dione 售價：$21,990

三星 Samsung HW-Q800B

售價：$6,490

保用期：1年

聲道數：5.1.2

功能：杜比全景聲、藍牙、Wi-Fi 、HDMI x 2

總評星：3.5星

三星 Samsung HW-Q800B 售價：$6,490

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Sony HT-A7000

售價：$9,990

保用期：1年

聲道數：7.1.2

功能：杜比全景聲、DTX：X、藍牙、Wi-Fi、HDMI x 3

總評星：3星

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主機闊度介乎60至91厘米



三星 Samsung HW-B550

售價：$2,390

保用期：1年

聲道數：2.1（代表：前置／重低音）

功能：杜比全景聲、藍牙、Wi-Fi、HDMI 1入1出

總評星：3星

三星 Samsung HW-B550 售價：$2,390

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主機闊度約30厘米



LG Eclair QP5

售價：$3,590

保用期：1年

聲道數：3.1.2（代表：前置／重低音／後置）

功能：杜比全景聲、藍牙、Wi-Fi、HDMI 1入1出

總評星：3星

LG Eclair QP5 售價：$3,590

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