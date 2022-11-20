世界盃2022｜11.20正式開鑼、3大睇波通行證取得方法格價比併

世界盃2022｜2022 年世界盃將於 11 月 20 日正式開鑼，由於今屆賽事於卡塔爾進行，故在開賽時間方面集中在香港人下班至深夜之間，對香港球迷非常友善，故重金投得播映權的 Now TV 當然也十分重視，稍早之前正式公布了節目陣容以及觀看世界盃的通行證價格。



首見 AR 即場無死角睇波

Now 今年再度投得世界盃的播映權，由於 6 成賽事的開賽時間皆為香港的黃昏至晚上的「黃金時段」，故 Now 方面都相當重視，在宣傳方面請來 YouTube 頻道《試當真》成員許賢以及 ERROR 的保錡，另外在評述員陣容方面更邀得近來人氣不俗的余德承加盟。

NowTV 方面請來 YouTube 頻道《試當真》成員許賢以及 ERROR 的保錡成為是次世界盃的宣傳大士（蔡浩騰 攝）

在睇波的體驗方面，除了 NowTV 及 Now E 兩大平台都支援全程 64 場比賽的 4K 直播之外，Now 方面更首次引入 AR 技術，在作賽的同時，觀眾可以在手機上以 AR 方式展現賽場，即時看見球員們的走位布陣，相當過癮。

持有 FIFA 世界盃 2022 通行證的 Now TV 及 Now E 用戶可使用《Now AR – FIFA 世界盃》App；而早已存在的 AR App《csl 5G Lens》亦有提供連結方便用戶下載及開啟 《Now AR – FIFA 世界盃》（蔡浩騰 攝）

世盃通行證 3 大取得方法格價

今次 Now TV 投得世界盃得獨家播映權，其中 19 場包括揭幕戰、2 場準決賽以及決賽等賽事，將會在 ViuTV 免費直播，然而在小組賽以至淘汰賽階段亦有不少精彩戲碼，要全程睇足 64 場的話，就只有在 Now TV 或其旗下串流平台 Now E 購買世界盃通行證。

值得一提的，是暫時 Now 方面就未有提供上屆時曾經推出過的「一日通行證」，一買就要買足整個賽期，故價格方面可能是不少用戶的考慮。以下就集合了 3 個取得世界盃通行證的方法與價格比較供大家參考👇👇👇

【1】NowTV 簽約

現時若然已經是 NowTV 的客戶，理論上是可以另外購入世界盃通行證，然而正價就需要＄1080，而 NowTV 方面亦提供了另外的優惠組合，只要加簽最少＄188 月費的體育組合，就可以用＄480 優惠價購買通行證，亦即：

- 價錢＄188 月費 x 12 個月

- 世盃通行證優惠價 $480

- 總支出＄2,736

總價方面是幾個方法中最貴的，然而如果平時都有睇波的需求，＄188 月費只算是恆常支出，另加＄480 又算是可以接受的價錢吧？

【2】Now E 世盃通行證

如果不想縛長約，Now TV 旗下的串流平台 Now E 就有僅用來觀看世界盃賽事的通行證， 總支出＄1,280，即 64 場賽事平均收費＄20。

但 Now E 的通行證亦有不少優惠套餐可以一併訂購，例如 +$700 可加購 1000M 寬頻 12 個月、+$969 加購 AirPods Pro 2，如果家中電視沒有 4K 機頂盒設備，+$200 加購小米 Xiaomi Stick 4K 亦是一個不錯的選擇。

【3】Mox 新客戶

而除了真金白銀購買通行證之外，今次的世界盃 Now 方面亦與虛擬銀行 Mox 合作，新客戶在 2022 年 10 月 10 日至 11 月 7 日期間用「MOXNOWE」邀請碼開戶、再以 Mox Credit 信用卡進行「合資格簽帳」（主要不包括電子錢包的充值用途）達＄400，即可以獲得 Now E 的世界盃通行證一張。

由於簽帳本身是可以用於一般的服務與產品，估嚴格而言用戶是不需要額外付出金錢購買通行證，如果你還未是 Mox 的客戶，這個暫時會是最低成本取得世盃通行證的玩法。