世界盃2022｜11.20正式開鑼、3大睇波通行證取得方法格價比併

世界盃2022|2022 年世界盃將於 11 月 20 日正式開鑼,由於今屆賽事於卡塔爾進行,故在開賽時間方面集中在香港人下班至深夜之間,對香港球迷非常友善,故重金投得播映權的 Now TV 當然也十分重視,稍早之前正式公布了節目陣容以及觀看世界盃的通行證價格。



首見 AR 即場無死角睇波

Now 今年再度投得世界盃的播映權,由於 6 成賽事的開賽時間皆為香港的黃昏至晚上的「黃金時段」,故 Now 方面都相當重視,在宣傳方面請來 YouTube 頻道《試當真》成員許賢以及 ERROR 的保錡,另外在評述員陣容方面更邀得近來人氣不俗的余德承加盟。

NowTV 方面請來 YouTube 頻道《試當真》成員許賢以及 ERROR 的保錡成為是次世界盃的宣傳大士(蔡浩騰 攝)

在睇波的體驗方面,除了 NowTV 及 Now E 兩大平台都支援全程 64 場比賽的 4K 直播之外,Now 方面更首次引入 AR 技術,在作賽的同時,觀眾可以在手機上以 AR 方式展現賽場,即時看見球員們的走位布陣,相當過癮。

持有 FIFA 世界盃 2022 通行證的 Now TV 及 Now E 用戶可使用《Now AR – FIFA 世界盃》App;而早已存在的 AR App《csl 5G Lens》亦有提供連結方便用戶下載及開啟 《Now AR – FIFA 世界盃》(蔡浩騰 攝)

世盃通行證 3 大取得方法格價

今次 Now TV 投得世界盃得獨家播映權,其中 19 場包括揭幕戰、2 場準決賽以及決賽等賽事,將會在 ViuTV 免費直播,然而在小組賽以至淘汰賽階段亦有不少精彩戲碼,要全程睇足 64 場的話,就只有在 Now TV 或其旗下串流平台 Now E 購買世界盃通行證。

值得一提的,是暫時 Now 方面就未有提供上屆時曾經推出過的「一日通行證」,一買就要買足整個賽期,故價格方面可能是不少用戶的考慮。以下就集合了 3 個取得世界盃通行證的方法與價格比較供大家參考👇👇👇

【1】NowTV 簽約

現時若然已經是 NowTV 的客戶,理論上是可以另外購入世界盃通行證,然而正價就需要$1080,而 NowTV 方面亦提供了另外的優惠組合,只要加簽最少$188 月費的體育組合,就可以用$480 優惠價購買通行證,亦即:

- 價錢$188 月費 x 12 個月

- 世盃通行證優惠價 $480

- 總支出$2,736

總價方面是幾個方法中最貴的,然而如果平時都有睇波的需求,$188 月費只算是恆常支出,另加$480 又算是可以接受的價錢吧?

【2】Now E 世盃通行證

如果不想縛長約,Now TV 旗下的串流平台 Now E 就有僅用來觀看世界盃賽事的通行證, 總支出$1,280,即 64 場賽事平均收費$20。

但 Now E 的通行證亦有不少優惠套餐可以一併訂購,例如 +$700 可加購 1000M 寬頻 12 個月、+$969 加購 AirPods Pro 2,如果家中電視沒有 4K 機頂盒設備,+$200 加購小米 Xiaomi Stick 4K 亦是一個不錯的選擇。

【3】Mox 新客戶

而除了真金白銀購買通行證之外,今次的世界盃 Now 方面亦與虛擬銀行 Mox 合作,新客戶在 2022 年 10 月 10 日至 11 月 7 日期間用「MOXNOWE」邀請碼開戶、再以 Mox Credit 信用卡進行「合資格簽帳」(主要不包括電子錢包的充值用途)達$400,即可以獲得 Now E 的世界盃通行證一張。

由於簽帳本身是可以用於一般的服務與產品,估嚴格而言用戶是不需要額外付出金錢購買通行證,如果你還未是 Mox 的客戶,這個暫時會是最低成本取得世盃通行證的玩法。