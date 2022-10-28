電磁爐使用禁忌｜秋冬來臨，天氣轉涼最適合就是打邊爐。正所謂「打邊爐最緊要係個爐」，爐具的選擇和使用當然不能忽視。對比瓦斯爐，很多人都會使用電磁爐，插電即用，保持火力上又比較方便。不過，原來電磁爐有很多使用禁忌，用錯隨時會起火﹑漏電。



建議使用獨立電源

一般家庭在打邊爐時大多會把電磁爐拿到飯廳，不過家居的電掣插頭，很多時都已經插滿，部分人都不太理會電流上限，而插在插滿電器的拖板上。

然而其實大部分有加熱功能的電器，其消耗功率都比較大，為避免出現電流太大令插座和電線過熱的情況，建議使用獨立電源插座供電。

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電磁爐面板要留意

當電磁爐的微晶面板出現碎裂時，有機會因打邊爐時濺出的液體和機內的帶電零件接觸，導致漏電問題，嚴重更有機會造成電擊事故。同時，也要注意不能放太重的食具在電磁爐上，一般電磁爐能承重約 5 KG，過重就有機會壓破微晶面板。

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消委會曾跟機電工程處合作測試 12 款單頭電磁爐，售價由 $279 至 $699 不等。當中較便宜（$400樓下）的電磁爐，其加熱效能和方便度表現也不俗的表現，想趁轉涼前入手一隻電磁爐，可以參考以下消委會評測結果：

👇👇消委會12款電磁爐測試結果👇👇