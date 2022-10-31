11.11雙十一優惠｜每年折扣活動的重大日子 11.11 雙十一又到，多間電器商﹑品牌都推出雙十一優惠，由各款家電到手機﹑電腦﹑家用機等，折扣甚至比消費券優惠更吸引。以下將整合推介，多間電器商﹑品牌的雙十一優惠，一次過睇所有最抵產品。



友和雙十一優惠 $1,500買iPhone 14

由11月1日至11日，友和舉行閃購活動，多款產品限量低至 $11 推出，包括 iPhone 14 128GB﹑AirPods Pro 2﹑Dyson Supersonic HD08風筒等。而且 11 月在友和網店買滿 $1,500，使用滙豐信用卡結帳時輸入「HSBCNOV」，即時再減 $200。

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百老滙雙十一優惠 $1,111買Samsung 5.1 Soundbar

百老滙將在 11月2日至14日，舉行「開心會員祭」，各類電視﹑手提電腦﹑Soundbar﹑吸塵機等，低至$111出售。活動期間，部分日子的中午12點，都有獨家會員優惠產品，如$1,111 入手 Samsung 5.1 Soundbar﹑Sony 43'' 4K iDTV﹑LG 空氣淨化風扇。

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ElecBoy雙十一優惠

由11月1日至14日，ElecBoy 推出「雙11購物戰」，每日精選不同人氣產品推出限時優惠，如 Switch﹑小米空氣淨化器﹑Philips 氣炸鍋等，每款限量 3 件。活動期間，首1,111名成功登記成為電器幫的新會員，而且登記電話號碼中含「11」數字，更可獲得天仁茗茶$25電子現金券。

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