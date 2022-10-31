Blackpink演唱會，如何入Fans Club提高搶飛機會、Cityline購票心得｜萬眾期待韓國少女天團Blackpink終於落實來港演出，不少fans相當興奮！而今次更有多個購票方法，而且如果是Fans Club會員更可以搶先購票。究竟如何入會優先購票？以及公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



今次「Blackpink演唱會 《BORN PINK》世界巡迴演唱會」將會於1月13日至15日合共3場，於「香港亞洲國際博覽館」舉行。而今次售票方式將會分4個階段。最優先是BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD 官方會員、然後到一般BLINK MEMBERSHIP 官方會員，接著才Live Nation優先購及Cityline公售。究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

BLACKPINK即將在香港舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

Blackpink 《BORN PINK》世界巡迴演唱會購票方法及搶票時間

BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD 官方會員（目前已買不到）：2022/11/21（一） 10:00 - 22:00

BLINK MEMBERSHIP 官方會員預購：2022/11/21（一） 11:00 - 22:00

Live Nation香港會員：2022/11/22（二） 10:00 - 17:00

Cityline購票通公售：2022/11/23（三） 早上10:00 開賣



Live Nation連結：https://www.livenation.hk/artist-blackpink-1239361

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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Blackpink BLINK官方fans club入會流程

如果想BLINK官方fans club優先訂票，需要在購票前指定日子先行登記（Presales，登記連結）：11月7日2pm至9日2pm。成功登記，便會在11月16日收到購票連結，有權於11月21日優先購買（於Cityline），在頁面內輸入11位BLINK會員號碼便可登入購買。

不過如何申請Blackpink BLINK官方會員（全球歌迷會）？以及如何登記優先購買資格？跟以下步驟去做便可！👇👇



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成功搶購6大心得



技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

上次MIRROR演唱會優先飛都是在Cityline上開售

一台電腦開4－6個broswer同一時間數「321」是最基本的做法。

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電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

👇👇必睇Urbtix成功購票過程及技巧（以鄭伊健演唱會作示範）👇👇

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技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜11時準時入網

開售當日，不要早過11時入網，因為現在Cityline會將10時前入網的準買家踢走，所以太早入到去都沒有好處。安全計，早上10：59分開始準備入網才是上策，有機會11點正一開閘立刻入到去購票網買飛。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

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技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。