iPhone SE 4｜在每年更新的 iPhone 旗艦機以外，主走平價路線的 iPhone SE 系列亦有不少捧場客，而繼今年稍早推出了 iPhone SE 的第 3 代以後，有傳 Apple 將會在下年度再次為此系列推出更新版，而且更是首次採用全面屏幕。



5.7” 還是 6.1”？傳 Apple 正考慮推更大屏幕 iPhone SE 4

據早前的流出資料指，Apple 最快將在 2023 年頭推出最新一代的 iPhone SE，而其主要設計造型將與 Apple 在 2018 年上市的 iPhone XR 相似，但近年爆料命中率頗高的顯示屏幕專家 Ross Young，在稍早前的一則 Twitter 帖文中就明示：Apple 內部其實還未對 iPhone SE 4 的屏幕定案。

Ross Young 稍早前在 Twitter 發表一則的 Super Follower 限定的帖文，文中指他了解到 Apple 內部目前正在對 iPhone SE 4 的屏幕進行甄選，當中的選項包括來自兩家供應商的 6.1” OLED 屏幕，以及出自另外兩家之手的 5.7”~6.1” LCD 屏幕。

如果真如之前傳聞，iPhone SE 4 若要遵照 iPhone XR 的外形製作，6.1” 屏幕會更為合理，對傾向大屏幕的手機市場受眾而言亦會有更大的吸引力。（林勇 攝）

與此同時，iPhone SE 4 最終會選用哪一種屏幕材質，對於其最終成品的外形以及價格都會有一定的影響，如果決定使用更高階的 OLED 屏幕，iPhone SE 4 的屏幕邊框就有望更窄、同時有著更高的顯示質素，然而這亦會令成本上漲。

而若然要保證 iPhone SE 4 的平價定位，LCD 屏幕則當為首選，但這亦是 iPhone XR 當時所用的材質，至於是否有「升級」，就要看 Apple 最終作出的決定。