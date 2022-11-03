PS5 11月購PS5｜Log-On今個月繼續推出直購PS5，而且有多個版本可以選擇，包括除了淨機連耳機外，還有FIFA 23套裝版本。另外，豐澤亦公布了11月4日中午推出SONY PS5遊戲主機預購，有興趣的玩家千萬不要錯過。



豐澤特選易賞錢VIP專享｜SONY PS5遊戲主機預購



Sony PS5 遊戲主機依家返貨，想免炒價入手！記得Mark實時間去豐澤網店預購啦！

Sony PS5遊戲主機 - 戰神：諸神黃昏 主機遊戲同捆套裝 預購

售價: $4,880

預購日期: 11月4日 (星期五) 中午12:00 至11月7日 (星期一) 晚上11:59

預計取貨日期: 11月9 日

*每位VIP會員只限購買一次。

豐澤網店：https://www.fortress.com.hk/

利用消費券購機最好機會（林勇攝）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

+ 13

👉PS5主機護殼、新色DualSense手掣開箱｜教你如何換殼、鴛鴦色最型

有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：https://logon.com.hk/collections/playstation5-pre-order

AEON PlayStation 5 主機：待更新

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤（App登記限定）（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）