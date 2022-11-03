PS5 11月購PS5｜Log-On今個月繼續推出直購PS5，而且有多個版本可以選擇，包括除了淨機連耳機外，還有FIFA 23以及GoW套裝版本。另外，豐澤亦公布了11月4日中午推出SONY PS5遊戲主機預購，有興趣的玩家千萬不要錯過。



豐澤特選易賞錢VIP專享｜SONY PS5遊戲主機預購



Sony PS5 遊戲主機依家返貨，想免炒價入手！記得Mark實時間去豐澤網店預購啦！

Sony PS5遊戲主機 - 戰神：諸神黃昏 主機遊戲同捆套裝 預購

售價: $4,880

預購日期: 11月4日 (星期五) 中午12:00 至11月7日 (星期一) 晚上11:59

預計取貨日期: 11月9 日

*每位VIP會員只限購買一次。

豐澤網店：https://www.fortress.com.hk/

Log-On 10月次世代主機PS5 直購！



次世代主機PS5 11月3日起一連兩日於LOG-ON網上商店(網頁)發售！ 今次會分四個時段開放購買；每個時段可購買的組合不同，詳情如下：

－ SONY PlayStation5 主機 + PULSE 3D 無線耳機組 午夜黑（$5178）

發售時間： 11月 3 日上午 11 時

購買頁面：https://logon.com.hk/collections/playstation5-pre-order/products/sony-playstation-5-console-headset-black-301506729

－PlayStation 5主機 EA SPORTS FIFA 23 套裝 + PULSE 3D 無線耳機組 (午夜黑) 組合

發售時間： 11月 3 日上午11時

購買頁面：https://logon.com.hk/collections/playstation5-pre-order/products/sony-ps5-console-fifa-23-headset-blk-bundle-301524974

以下2款PS5套餐官網突然下架，大家暫時用作參考吧。



－PlayStation 5主機 God of War 套裝 + PULSE 3D 無線耳機組 (午夜黑) 組合

發售時間： 待定11月 4 日下午2：30

購買頁面： 待定

－PlayStation 5主機 God of War 套裝 + GoW手掣組合

發售時間： 待定11月 4 日下午4：30

購買頁面： 待定

利用消費券購機最好機會（林勇攝）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

+ 13

👉PS5主機護殼、新色DualSense手掣開箱｜教你如何換殼、鴛鴦色最型

有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：https://logon.com.hk/collections/playstation5-pre-order

AEON PlayStation 5 主機：待更新

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤（App登記限定）（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）