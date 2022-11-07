Apple擬改良語音助手指令 不必再說「Hey Sir」 簡化成這樣便可
撰文：中關村在線
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據彭博社的Mark Gurman報道，Apple正在開發一種更新的Siri體驗，讓目前免提調用數字語音助手所需的觸發短語「Hey, Siri」 更加簡潔。
Gurman在他最新的Power On 時事通訊中表示，Apple正在研究一種方法，讓 「Siri」能夠理解短語和命令。
網傳Apple有意簡化呼叫Siri方式，用這語音指令便可。
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無需使用「Hey，Siri」觸發短語，而只需簡單地說 「Siri」即可喚醒。Gurman表示，預計這一變化將在明年或 2024年的某個時候推出。
該公司正在制定一項計劃，在觸發短語中刪除「Hey」，以便用戶只需要說「Siri」以及一個命令。雖然這看起來像是一個小改動，但也是一項技術挑戰，需要大量的人工智能培訓和基礎工程工作。
這一過程涉及多種不同口音和方言中的單數短語「Siri」，相對來說「Hey, Siri」兩個詞更容易正確識別並接收。
Gurman今天還報道稱，Apple正在努力將「Siri」進一步集成到第三方服務和應用程序中，以便為用戶提供更多幫助。
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