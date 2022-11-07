11月Amazon遊戲買2送1，新作特價兼免運直送香港｜Amazon再度推出遊戲大優惠，限時買2送1，而且不少新作新作都有，如《Star Ocean》、《Call of duty MW II》等，而且大部份遊戲可免運直送香港，相當抵買。不過每款遊戲數量有限，售完即止，因此想買平game就要快出手了。



11月7日下午5時更新：Amazon似乎暫時將此優惠下架，可之後再入此專頁看看是否更新再推出。

其實Amazon不時都推出同樣優惠，大量PS4、PS5、Switch、Xbox S｜X、Xbox One以買2送1的形式減價（購買3隻當中售價最低的1隻免費）。如最新《Star Ocean》、《Call of duty MW II》都有，如以標示價格計算，每款新作59.99美元（當然部份有額外優惠減價），計落每隻遊戲平均只需320元有找，比起香港至少400-500元以上的售價平一截，而且大部份遊戲都包運費直送香港（只需要買超過49.9美元），非常抵買。

大家只需在專頁內遊戲精選遊戲，或在遊戲介紹頁面內標明「Get 3 for the price of 2」便可，將遊戲放入購物籃後便會自動計算折扣，非常簡單。不過大家如想購買便要快手了，因為不少遊戲數量有限，售完即止。

Amazon限時優惠，買3送1，機迷們快出手購買吧。（Amazon）

👇Amazon限時遊戲買2送1優惠清單（更新至11月7日中午2時）👇

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