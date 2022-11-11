豐澤開倉特賣場 2022年11月現場直擊｜豐澤開倉特賣場 11月又來了，iPhone、iPad、MacBook等手機平板家電電器優惠，今次同樣有iPhone、iPad、MacBook、Samsung手機平板電腦、Dyson等家電，甚至今次更有影音產品、電視及soundbar都有劈價，包括陳列品、整修品或退換品等，立刻為大家報導現場有什麼值得入手新品。



荃灣豐澤特賣場每年都會有一兩次舉行開倉清貨，有陳列品、整修品或退換品等，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。如iPhone、iPad及Macbook等都是搶手貨。今次除了有以往「常客」：iPhone、iPad、MacBook、手機、相機及家電外，罕見地有Dyson吸塵機、空清機，甚至連電視、soundbar都有，今次推出的產品認真是包羅萬有。

今次2022年11月的豐澤特賣場由11月11日至11月20日，只接受易賞錢會員事前登記入場購買。另外所有產品限量發售，售完即止。

（事前登記已完結，因為防疫關係而沒有walkin，但仍未知往後有沒有即日walkin）

首日特賣場超多人入場搶購平價產品。（林勇 攝）

以下精選值得快搶產品👇👇

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👇現場直擊！今次特賣場開售重點數碼產品、家電（各產品價錢請點按圖放大參考）👇

🖥MacBook、iMac、手提電腦類別

+ 70

📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

+ 22

+ 5

+ 9

🎧耳機、喇叭及電視影音類別

+ 12

+ 11

📺家電及美容類別

+ 45

其他類別

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荃灣豐澤開倉特賣場2022 11月詳情



每日購物時間名額： 1350 個

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

