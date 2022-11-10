M+博物館開幕一周年，結束免費開放公眾入場，由 11 月 12 日起開始收費，不過同時公布舉辦期間限定「草間彌生：1945年至今」特別展。可以一睹草間彌生在日本以外，亞洲地區舉行的最大回顧展，就算要入場費，也應該能吸引很多人入場。想預先購票率先欣賞草間彌生的作品？就要睇以下手機購票教學。



手機預約 M+「草間彌生：1945年至今」特別展

先在手機下載「西九文化區」App，打開並建立新帳戶。在頁面下方點擊「節目」，再選擇「草間彌生: 一九四五年至今」展覽，點擊下方的「立即購票」。現時可以購買11﹑12月，以及2023年1月的門票，選擇好月份後，揀選打算前往的日子，以及付款即完成步驟。

👉日本SIM｜深水埗排檔買卡中?拆包裝見過期2年 3HK官方最新回應

「草間彌生: 一九四五年至今」（圖片來源：M+）

+ 2

新作品公開

今次「草間彌生：一九四五年至今」特別展，將會在 11 月 12 日開始，直至 2023 年 5 月 14 日。當中將展出逾 200 件來自各地的博物館主要藏品及私人藏品、M+藏品及草間彌生的個人收藏。其中，更有三組是全新作品，以及在地下大堂可以免費欣賞的兩件《南瓜》大型雕塑。同時在 M+商店更會推出，與 CASETiFY 聯乘設計的手機殼，以及其他草間彌生相關商品。

👉iPhone出摺機？中國神人花300日成功DIY自家改裝！耗費近10萬

（圖片來源：M+）

正價門票：港幣240元／特惠門票：港幣150元／6歲或以下兒童毋須購票



可參觀展廳

《草間彌生：一九四五年至今》展覽門票：西展廳(二樓)、潛空間(B2層)及展演空間(B2層) (每個展廳只限入場一次)。門票亦包括所有其他M+展廳。展覽設於兩個樓層(二樓及B2層) ，請按門票的特定兩小時時段，計劃你參觀兩個展覽的時間。



開放時間

星期二至四及週末：10:00–18:00

星期五：10:00–22:00

星期一：休館

