Black Friday 2022 優惠終於開始，不只有外國 Amazon 的感恩節活動，香港也有很多電器網店推出 Black Friday 優惠，以下就整合豐澤﹑友和﹑電器幫﹑ASUS 的優惠，最低 1 折起！



即日起至 11 月 28 日，每日豐澤都有不同主題的快閃優惠，如遊戲影音﹑家電﹑智能家居等，低至 38 折。而且購買各類的產品，只要滿指定金額，更可以輸入優惠碼，獲得折上折優惠。

👉加電費｜00後返工叉手機被指偷電｜網民笑少見多怪：我煲湯掘礦添

👇👇豐澤 Black Friday 優惠👇👇

+ 10

友和亦將在 11 月 24 日晚上 8:30 起，推出限時直播優惠，一連 5 日都有激減產品限量發售，當中包括 AirPods Pro 2﹑Dyson Supersonic HD08 風筒﹑Philips HX9924/12 智能聲波震動牙刷。

👉iPhone八達通新功能實測｜個人化自訂卡面功能登場！1步簡易換面

👇👇友和 Black Friday 及 Cyber Monday 優惠👇👇

+ 8

由 11 月 25 日～11 月 27 日，一連 3 日早上 10 時都會舉行會員限定的「$25 黑色閃購日」，每日都有5件閃購產品限量推出，包括 Marshall Minor III耳機﹑Samsung 27'' IPS 螢幕﹑Philips 乾濕兩用電鬚刨等。

👇👇電器幫 Black Friday 優惠👇👇

+ 11

👇👇ASUS👇👇