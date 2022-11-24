Black Friday手機｜感恩節後的第一個星期五又即「Black Friday」，在美國傳統上，這日會有大量商戶進行減價清貨，近年香港零售業界亦開始仿效，2022年更有比往年更大量的品牌推出 Black Friday 限定優惠，如果近期想買智能手機的話，可以留意以下的 Black Friday 手機優惠合集。



ASUS 電競機立減＄3000

近年把握不同名目為旗下手機減價清貨的 ASUS，Black Friday 又豈會錯過？由即日起 ASUS 網店一樣有手機大減價清貨，而今次的焦點在於 2021 年推出的頂級電競手機 ROG Phone 5s 減價＄3000，只需要不足＄5000 就可以買到規格仍屬「當打」級數的遊戲專用機，算是相當吸引。

順帶一提，ASUS 另一路線的旗艦手機 Zenfone 8 亦同樣減價中，但減價幅度就不如 ROG Phone 5s，最多減＄2200。如果嫌 ROG Phone 5s 太舊，ASUS 在下星期一都有一日限定的 ROG Phone 6 優惠，減價＄500 再送專用贈品，都頗為吸引。

Samsung 舊旗艦最多 6 折清貨

Samsung 手機方面，以過去 1～2 年登場的旗艦機減得最多，如果要選擇摺機的話，可以考慮一下其在官方網站上的限量優惠，Galaxy Fold3 及 Flip3 的減價幅度都不俗，而且有贈品附送。

如果正想找一些較為全方位的機種，在豐澤網店目前減價中的 Galaxy S20 FE 算是一個不俗的選擇，順帶一提，在此處還可以找到減至＄1598 的 Galaxy Tab S6 Lite，減價後算是市場最平價。

Sony Xperia 舊旗艦最多減＄2600

想找 Sony 減價機的話，同樣可以在豐澤網店中找到，2021 年產的 Xperia 1 III 以及 5 III 都有不俗的減幅，其中 5 III 更大減＄2600，現價＄5000 有找；另外今年新推出的 Xperia 1 IV 都有減價，只不過減價幅度一般，街外價格或更吸引。

iPhone 14、14 Plus 減價求售

向來價硬的 Apple iPhone，今代 iPhone 14 系列中只有 Pro 系列機種暢銷，作為基本版的 iPhone 14、iPhone 14 Plus 聽說都乏人問津，故乘著今次 Black Friday 之勢，csl 的網店都有相關的減價優惠，iPhone 14 減價＄600，iPhone 14 Plus 更最多大減＄1000，真．用機想用平價買新 iPhone 的話，現在的確是不俗時機。